Sem audiência e sem anunciantes, Sikêra Jr. negocia saída da RedeTV!

Se um dia Sikêra Jr. foi motivo de alegria para a RedeTV!, hoje o cenário é o extremo oposto. Em crise de audiência, sem anunciantes e com um salário incompatível para o que ele de fato rende à emissora, o apresentador do Alerta Nacional está com seus dias contados e já iniciou uma conversa direta com os diretores para cancelar o contrato, que vence somente em 2027 e prevê uma multa de mais de R$ 26 milhões de rescisão.

A coluna apurou que Sikêra aceitou rescindir o contrato com a RedeTV! e abrirá mão da indenização. E para isso, foram necessárias longas e sinceras conversas com a alta cúpula da emissora, que expôs a ele o déficit que ele vem provocando no caixa há mais de um ano.

Atualmente, o salário de Sikêra Jr. gira em torno de R$ 500 mil. E a cartela de anunciantes que ainda investem no Alerta Nacional após a debandada massiva de investidores não paga todos os custos do programa, gerando prejuízos. Por mais que o departamento comercial tente viabilizar as vendas dos espaços publicitários do programa, as grandes marcas apontaram uma rejeição ao apresentador e ao formato, e as perspectivas para 2023 não são nada positivas.

A bem da verdade é que Sikêra Jr. virou uma enorme dor de cabeça para a RedeTV!. E ele tem consciência disso. Além do prejuízo financeiro, ele fez com que a emissora se envolvesse em diversos escândalos jurídicos por conta de suas falas controversas ao vivo. E isso também gerou custo.

Sikêra está de saída da RedeTV!. E ambas as partes querem finalizar essa parceria de maneira amigável. O distrato deve ser assinado ainda neste mês. E o apresentador já começou a se movimentar nos bastidores para se manter no ar em rede nacional, e vem negociando com uma emissora concorrente.

Nova casa?

Sikêra Jr. retomou as conversas com a Band. Quando estreou na RedeTV!, em 2020, e atingia com frequência os 4 pontos na Grande São Paulo, chegando a ultrapassar Datena por diversas vezes, diretores da emissora da família Saad sondaram o apresentador, mas as conversas não prosperaram.

Afastado do trabalho desde janeiro para cuidar de problemas de saúde, Sikêra aproveitou seu tempo livre para retomar as conversas com a concorrência. O impasse é que os antigos “padrinhos” que ele tinha na Band já não trabalham mais por lá. Mas ainda assim há pessoas dentro da emissora que apoiam sua contratação.

Contrato cheio de amarras

As amarras do contrato entre RedeTV! e Sikêra Jr. são enormes, e ainda envolve a TV A Crítica, que é a responsável por produzir o Alerta Nacional diretamente de Manaus (AM) e retransmitir para a emissora que distribui o conteúdo para todo o país.

Quando o contrato foi assinado, foi colocada uma cláusula que prevê o pagamento de R$ 20 milhões por parte de quem decidisse cancelar o acordo, valor que seria reduzido de maneira proporcional de acordo com o período de cumprimento do contrato. Portanto, esta dívida da RedeTV! atualmente seria de R$ 14,3 milhões.

Fora isso, há também outra cláusula que obriga a emissora a pagar 50% do salário faltante até 2027. Com isso, há um adicional de R$ 12 milhões no distrato. No total, a dívida chegaria ao montante de R$ 26,3 milhões.

Sikêra está ciente de que não há perspectivas comerciais para reverter a situação a curto ou médio prazo. E também percebeu que a rejeição da audiência ao seu trabalho tem aumentado, já que hoje ele sofre para não traçar no Ibope. Por esta razão, o apresentador estaria disposto a encerrar a parceria e focar na busca por outra emissora que esteja disposta a tê-lo em rede nacional.