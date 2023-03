Seleção brasileira enfrenta hoje Marrocos no primeiro amistoso após Copa do Mundo

O Brasil enfrenta neste sábado (25), às 19h (de Brasília), a seleção do Marrocos, quarta colocada na Copa do Mundo. O confronto, que acontece no Estádio Ibn Batouta, na cidade de Tânger, capital marroquina, é o primeiro desafio da seleção brasileira desde o fracasso para a Croácia, nas quartas de final do Mundial do Catar, que culminou na saída do técnico Tite, que esteve à frente da amarelinha nos últimos seis anos.

Técnico da seleção sub-20 do Brasil, Ramon Menezes, que assumiu de forma interina o comando da seleção principal, trouxe diversas novidades em sua convocação. Muitos dos nomes estiveram com o treinador na conquista do Sul-Americano sub-20 deste ano, como Andrey, Vitor Roque, Robert Renan e Mycael.

“Já falei do potencial desses atletas. Eles são referências para quem está envolvido no futebol, para quem ama o futebol. Eles representam o futebol brasileiro. Estou dando continuidade ao que fazia no Sub-20, um trabalho olho no olho, muita conversa, poucas sessões de treinos, mas que você tem que aproveitar o máximo e os atletas aceitaram muito bem dentro do que tem sido proposto no dia a dia para chegarmos fortes no jogo”, projetou o técnico interino.

Embora não tenha revelado a escalação que vai utilizar no amistoso contra o Marrocos, Ramon Menezes afirmou que todos os convocados têm condições de jogar. O treinador elogiou, em particular, Rony, Raphael Veiga, Vini Jr, Rodrygo, Antony, Casemiro e Éder Militão, além de outras peças do elenco com quem trabalhou na equipe sub-20.