Seleção brasileira chega à Austrália para disputa da Copa do Mundo feminina

A seleção brasileira feminina já está na Austrália para a disputa da Copa do Mundo.

O voo com a delegação chegou à cidade de Brisbane por volta das 18h30 (horário local), ou seja, 7h30 (de Brasília), de hoje (4).

Após deixar o avião, a seleção brasileira embarcou em um ônibus rumo à Gold Coast, onde ficará hospedada e fará sua preparação para o começo da Copa do Mundo.

Antes de chegar à Austrália, a delegação ainda fez uma parada no Taiti para realizar o abastecimento da aeronave e seguir viagem.

Em Gold Coast, a delegação ficará hospedada no hotel Royal Pints e descansará entre hoje (4) e amanhã (5). O primeiro treino está marcado para quinta-feira (6), às 11h (horário local), ou seja, 0h (de Brasília).

O Brasil estreia no dia 24 de julho, contra o Panamá, às 8h (de Brasília). O confronto será disputado no Hindmarsh Stadium, em Adelaide.

Foi uma viagem muito cansativa. Mas tivemos todo suporte, com atividades no voo, para uma adaptação ao fuso. Nosso sentimento é de quem vai ter muito trabalho para chegar bem e firme no Mundial e, se Deus quiser, sair daqui com o título” Antonia, lateral da seleção brasileira ao site da CBF.