Sejusc lança cartilha digital sobre violações de direitos e divulgar canais de denúncias

MANAUS — O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), reuniu os direitos das mulheres, idosos, pessoas com deficiência (PCDs), crianças e adolescentes em uma cartilha digital. Focada em informar foliões sobre violações, a publicação está disponível em www.carnaval.am.gov.br.

A cartilha lista, ainda, os canais de denúncias e apoio às vítimas. O documento esclarece os tipos de violências e mostra exemplos de cada uma delas, a fim de orientar a população sobre situações cotidianas ou que possam ocorrer em bandas de rua e blocos privados de Carnaval.

O material tem foco no público que, nesse período, é visto com maior probabilidade de ter os direitos violados, como mulheres, idosos, PcDs, crianças e adolescentes. A cartilha foi pensada para ser lida pelo celular, com ilustrações e design adaptável às telas.

Na publicação, também é possível encontrar contatos e endereços de delegacias, conselhos tutelares e de serviços da rede de proteção aos vulneráveis.

Conteúdo

Entre os conteúdos, também estão descrições de crimes como o racismo, homofobia, transfobia, intolerância religiosa, doenças como dependência química e os direitos da população que vive em situação de rua.

O material foi pensado para orientar os foliões e evitar que crimes de qualquer natureza estraguem as festas no estado.