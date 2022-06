Seis pessoas são baleadas em festa junina com show de Wesley Safadão em Maceió

ALAGOAS — Seis pessoas foram baleadas em uma festa junina ocorrida na madrugada desta quarta-feira (15) no Benedito Bentes, em Maceió, em que Wesley Safadão era a principal atração. A Polícia Militar não soube informar se o cantor estava se apresentando no palco no momento dos disparos. Ninguém foi preso.

As vítimas feridas foram identificadas como:

José Waleffe Nascimento dos Santos , 25 anos- está em recuperação anestésica, seu estado de saúde é estável

, 25 anos- está em recuperação anestésica, seu estado de saúde é estável Overmarz Stanleu Pedro Napoleão Melo Pereira da Silva , 21 anos- está em observação na Área Vermelha.

, 21 anos- está em observação na Área Vermelha. Wheverton Wilker Tenório Aureliano Dias , 21 anos- medicado e recebeu alta médica

, 21 anos- medicado e recebeu alta médica Kaic Gomes Pereira , 18 anos- medicado e recebeu alta médica

, 18 anos- medicado e recebeu alta médica Fabrício Klisman Rodrigues dos Santos Silva , 20 anos – medicado e recebeu alta médica

, 20 anos – medicado e recebeu alta médica M. L. S. C., 17 anos – encaminhada para um hospital particular

Não há informação sobre quem disparou os tiros ou por qual motivo. A Polícia Militar realizou buscas, mas ninguém foi preso. Ao g1, a PM informou que o controle de acesso do público ao local do show, promovido pelo Governo do Estado, foi feito por uma empresa de segurança particular.

De acordo com informações do 5º Batalhão da Polícia Militar, duas das vítimas foram socorridas por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para o Hospital Geral do Estado (HGE), no bairro do Trapiche da Barra.

Já a adolescente foi socorrida para um hospital particular no bairro do Farol com um tiro na perna. Os outros feridos também foram levados para o HGE.