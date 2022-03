Segurança morre após ser baleado durante assalto no Jorge Teixeira; veja vídeo

O agente de segurança Adailso Oliveira Canedo, 28, foi morto após ser baleado durante assalto por volta das 19h desta terça-feira (1) em frente de um salão de beleza localizado na Rua José Miranda Coelho, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus.

Segundo informações da família, assim que chegou do trabalho, Adilso foi cortar o cabelo em um salão próximo da sua casa quando dois homens em uma moto chegaram no salão e abordaram ele e outras pessoas que estavam na frente do local e em seguida anunciaram o assalto.

Adailso reagiu e tentou pegar a arma do criminosos quando foi baleado nas costas. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo mas morreu na unidade. Ele era filho único. A companheira de Adilso estava grávida.

Um vídeo gravado pela câmera de segurança do local mostra o momento do assalto e as imagens já foram entregues à polícia para ajudar nas investigações.

As informações são do D24am.