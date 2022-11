Segundo suspeito de envolvimento na morte de delegado é preso no Maranhão

Mikael Gustavo Moraes de Souza, foi preso nesta sexta-feira (4) no município de Barra do Corda, no Maranhão. Ele é o segundo suspeito de envolvimento na morte do Delegado Aldeney Goes ocorrida no dia 28 de outubro deste ano em Belém.

A prisão foi efetuada pela Polícia Civil do Maranhão (PC-MA) após receberem denúncias de que o infrator estaria em um posto de combustíveis do município, às margens da BR-226. Munidas dessa informação, as equipes seguiram ao endereço e conseguiram capturá-lo.

Mikael foi submetido aos trâmites legais na delegacia de polícia de Barra do Corda, em seguida, encaminhado para uma unidade prisional do município, onde ficará à disposição da Justiça.