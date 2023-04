Segundo corpo de homem desaparecido em lago de Coari é encontrado pela Base Arpão

Dois homens foram encontrados mortos após desaparecerem no lago do Mamiá, em Coari. Isaias Barbarão da Silva, 28 anos, e Jorge dos Santos Diniz, de 37 anos, pularam de uma balsa para tentar resgatar um bote durante uma tempestade na sexta-feira. Quatro homens se lançaram ao rio, mas devido à forte chuva, apenas dois conseguiram chegar à praia mais próxima. Jorge e Isaias não conseguiram retornar para a embarcação e desapareceram no lago.

Os homens eram funcionários públicos e estavam retornando para Coari após consertar um poço artesiano em uma comunidade ribeirinha, quando ocorreu o incidente. A Base Arpão e Defesa Civil do Município realizavam buscas pelos homens desde sexta-feira. Infelizmente, os corpos dos homens foram encontrados boiando no lago Mamiá, um na noite de sábado e o outro na manhã deste domingo.