Segunda parcela do ‘Auxílio Aluguel Cheia 2021’ será liberada para 222 famílias nesta sexta (13)

Mais 222 famílias atingidas pela cheia do rio Negro vão receber a segunda parcela do “Auxílio Aluguel Cheia 2021”, da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), nesta sexta-feira, 13. São famílias inseridas no lote 5 e que receberam a primeira parcela do auxílio no dia 28 de julho. O quantitativo se soma a outras 3.462 famílias, que já receberam as duas parcelas do benefício.

Ao todo, foram cadastradas mais de 3,7 mil famílias em 15 bairros da capital e em comunidades rurais dos rios Negro e Amazonas.

Sobre o Auxílio Aluguel Cheia 2021

Cada família recebeu duas parcelas do benefício, no valor de R$ 300, pagos por meio de conta social digital Caixa Tem. O beneficiário não precisa se dirigir às agências da Caixa Econômica, bastando consultar a conta pelo aplicativo.

*Com informações da assessoria

Comentarios