Segunda noite do Boi Manaus reúne mais de 20 mil pessoas no Sambódromo

MANAUS — A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), reuniu mais de 20 mil pessoas neste sábado, 22/10, no Centro de Convenções de Manaus, o Sambódromo, durante a segunda noite do Boi Manaus 2022. O evento acontece em comemoração ao aniversário de 353 anos da capital amazonense e segue até este domingo, 23/10.

Apresentaram-se nos “Bois Elétricos” os intérpretes Kamaywrá e Wanderson Rodrigues; Denis Martins e Luciano Araújo; Kboclos e Cézar Pinheiro; Mara Lima e Luanita Rangel, Davi Assayag; Marujada, Patrick Araújo e Paulinho Viana; P.A. Chaves e Fábio Casagrande e Boi Corre Campo fecharam a grande noite.

“Todas as expectativas foram superadas para segunda noite do Boi Manaus 2022. Ver a alegria das famílias em brincar de boi aqui no Sambódromo realmente nos dá um sentimento de que estamos no caminho certo e não só isso, estamos vendo os autônomos vendendo alimentos e os artesãos seus produtos”, comentou o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira.

Cerca de 60 empreendedores da área da gastronomia local estão posicionados em pontos estratégicos do sambódromo. “Já conseguimos boas vendas até agora, graças a Deus. Já estávamos contando os dias para conseguir levantar um bom dinheiro. Movimento está acontecendo mais do que o nosso esperado”, disse a empreendedora Lúcia Alves, 46 anos.

Parabéns coletivo

A programação da terceira noite terá queima de fogos e bolo para os parabéns coletivo do aniversário de 353 anos de Manaus, comemorado no dia 24.

O Boi Manaus 2022 oferece mais de 24 horas de shows, com cerca de 50 apresentações de intérpretes locais do segmento do boi-bumbá. A programação ocorre a partir das 19h e segue até as 3h.

Programação deste domingo (23/10)

19h – Toada de Roda / Rei Azevedo

20h – Curumins da Baixa / Robson Jr.

21h – Márcia Siqueira / Márcia Novo

22h – Klinger Jr. / Fabiano Neves

23h – Prince do Caprichoso / Carlinhos do Boi

00h – Batucada / Sebastião Jr. / Leonardo Castelo

01h – Edmundo Oran / Arlindo Neto

02h – Boi Garanhão / Patrick Monteiro

