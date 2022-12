Segunda fase da Operação Tolerância Zero é deflagrada em Coari

Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, em ação conjunta com as equipes policiais da Base Fluvial Arpão, coordenada Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), deflagrou, no sábado (17/12), a segunda fase da Operação Tolerância Zero, em combate a ações criminosas.

Na ocorrência, Jerson Del Aguila Chanchari, de 27 anos, conhecido como “Peruano”, foi preso em cumprimento de mandado, na rua 2 de Dezembro, bairro Centro.

De acordo com o delegado José Barradas, titular da unidade policial de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), o cumprimento de mandado de prisão preventiva de Jerson se deu pela prática do crime de tráfico de drogas. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão, no porto do município.

“Foram apreendidos um veículo automotor de modelo Volkswagen, marca Saveiro, cor branca, juntamente com quatro embarcações, sendo elas um jet ski, um flutuante, um empurrador e um ponto decombustível, avaliados em cerca de R$ 600 mil”, detalhou o titular.

Conforme a autoridade, as investigações iniciaram há cerca de 10 meses, e têm como alvos organizações criminosas envolvidas com a disputa do tráfico de drogas e lavagem de dinheiro naquela região.

“As equipes tomaram conhecimento das ocorrências e iniciaram as diligências a fim de localizar os indivíduos envolvidos na disputa de diversos crimes, entre organizações criminosas, e na manhã deste sábado logramos êxito com bons resultados em mais uma fase da ação”, ressaltou a autoridade policial.

Decisão judicial e procedimentos

Os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão foram expedidos pelo juiz Fábio Lopes Alfaia, da 1ª Vara da Comarca de Coari.

Jerson responderá pelo crime de tráfico de drogas. Ele está preso na carceragem da DIP e ficará à disposição da Justiça.

