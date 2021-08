Segunda dose da CoronaVac estará disponível em 27 pontos de vacinação

A Prefeitura de Manaus informa que nesta sexta-feira e no sábado, 13 e 14/8, a segunda dose da vacina CoronaVac/Butantan estará disponível em 27 dos 44 pontos de vacinação contra a Covid-19. Os endereços podem ser conferidos no site e nas redes sociais da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), responsável pela operacionalização da vacina.

Para receber a segunda dose, é necessário apresentar um documento de identificação original, com foto, CPF e o cartão de vacinação.

De acordo com o registro no Sistema Municipal de Vacinação (SMV), nesta quinta-feira, 12/8, 21.001 pessoas ainda não haviam tomado a segunda dose da CoronaVac/Butantan, das quais 16.560 já passaram do prazo de 28 dias definido pelo laboratório fabricante do imunobiológico e 4.441 ainda estão dentro do intervalo.

Postos de vacinação para a segunda dose de CoronaVac:

Zona Norte

9h às 17h

Shopping Phelippe Daou

Avenida Camapuã, 2.939 – Cidade de Deus

Somente para pedestre

Clínica da Família Carmen Nicolau

Rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº – Lago Azul

UBS Armando Mendes

Rua das Aragarças, 786 – Conjunto Manoa

UBS Augias Gadelha

Rua A, 15, conjunto Ribeiro Junior – Cidade Nova

UBS Sálvio Belota

Rua Samambaia, 786 – Santa Etelvina

UBS Balbina Mestrinho

Rua Major Silvério J. Nery, 170, núcleo 3 – Cidade Nova

UBS Arthur Virgílio

Travessa 10, nº 3.015 – Amazonino Mendes

Zona Sul

9h às 17h

Studio 5 – Centro de Convenções

Avenida Rodrigo Otávio, 3.555 – Distrito Industrial I

Somente para pedestre

UBS Megumo Kado

Rua Inocêncio de Araújo, 37 – Educandos

UBS Theodomiro Garrido

Rua São José, s/nº – Colônia Oliveira Machado

Policlínica Castelo Branco

Rua do Comércio, s/nº – Parque 10 de Novembro

UBS Lúcio Flávio Vasconcelos Dias

Rua Nova Olinda s/nº – Raiz

Leste

9h às 17h

Sesi – Clube do Trabalhador

Avenida Cosme Ferreira, 7.399 – São José I

Ponto para pedestre e drive-thru

UBS Guilherme Alexandre

Rua Nova República, 575 – Colônia Antônio Aleixo

UBS Silas Santos

Rua Guaporé, s/nº, conjunto Castanheiras – Gilberto Mestrinho

UBS Gebes Medeiros

Avenida Pirarucu, nº 100, Jorge Teixeira

UBS Waldir Bugalho

Rua 7 de Setembro, nº 871 – Jorge Teixeira IV

UBS Geraldo Magela

Rua I, s/nº – Armando Mendes

UBS Alfredo Campos

Avenida Cosme Ferreira, s/nº – Zumbi dos Palmares

UBS Amazonas Palhano

Rua Antônio Matias, s/nº – São José Operário

UBS Leonor Brilhante

Avenida Autaz Mirim, s/nº – Tancredo Neves

Oeste

9h às 17h

Sambódromo

Avenida Pedro Teixeira, 2.565 – Dom Pedro

Ponto para pedestre e drive-thru

Policlínica Djalma Batista

Rua Teotônio Vilela, s/nº – Compensa

UBS Ajuricaba

Avenida Leste, s/nº, conjunto Ajuricaba – Alvorada

UBS Santos Dumont

Rua Comandante Norberto Von Gal, conjunto Santos Dumont – Bairro da União

UBS Deodato de Miranda Leão

Avenida Presidente Dutra, s/nº – Glória

UBS Leonor de Freitas

Avenida Brasil, s/nº – Compensa II

