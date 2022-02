Seguem abertas as matrículas para novos alunos da EJA

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto segue com as matrículas abertas para candidatos que queiram estudar na Educação de Jovens e Adultos (EJA). A modalidade é voltada para aqueles que apresentam distorção de idade e série, ou que estão distante da escola mas querem retomar os estudos.

Em 2021, a modalidade foi reformulada na estrutura e proposta pedagógica, respeitando aspectos socioculturais e econômicos da população. A reformulação busca garantir a celeridade de inserção no mercado de trabalho, aumentar a oferta por meio de matrículas semestrais e minimizar a evasão escolar, assegurando a conclusão de cada etapa e propiciando a continuidade dos estudos.

Para saber mais sobre a Nova EJA e sobre as novas propostas pedagógicas, o candidato pode acessar o endereço da Secretaria de Educação: www.educacao.am.gov.br/novo-eja.

A secretária estadual de Educação, Kuka Chaves, reforça que a modalidade traz oportunidade a um público diferenciado. “A EJA é voltada para aquelas pessoas que, por algum motivo, pararam de estudar, mas sonham em retomar os estudos e crescer profissionalmente. Nossas escolas estão prontas para recebê-los e auxiliar nesse crescimento”, afirma.

Matrículas

O processo de matrícula pode ser realizado pelo site matriculas.am.gov.br, ou presencial, na secretaria de qualquer escola da rede pública estadual. Os alunos interessados em realizar a matrícula na EJA precisam atender os seguintes requisitos: ter a idade mínima de 15 anos completos para 1º e 2º segmentos, e 18 anos completos para o 3º segmento.

O 1º segmento corresponde aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) e o 2º segmento, aos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano). O 3º segmento equivale ao Ensino Médio.

Os documentos necessários são:

• comprovante de conclusão de escolaridade anterior para a etapa pretendida;

• histórico escolar ou declaração de transferência com validade de 30 dias;

• certidão de nascimento (original e cópia);

• certidão de casamento (original e cópia);

• CPF e RG (original e cópia) do responsável pelo aluno menor de idade;

• comprovante de residência (cópia do último mês que anteceder a matrícula);

• cartão de vacinação (cópia); e

• duas fotos 3X4 recentes do aluno e documento de identificação com foto (original e cópia) do responsável pela matrícula.

Em 2021, a EJA atendeu mais de 28 mil alunos, em todos os segmentos, em escolas da rede estadual da capital e do interior.

*Com informações da assessoria