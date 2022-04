Sefaz divulga resultado do 71º Sorteio da Nota Fiscal Amazonense

A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-AM) divulgou ontem (13), os nomes dos cidadãos e entidades sociais vencedores do 71º Sorteio Mensal da Campanha Nota Fiscal Amazonense. O sorteio foi transmitido ao vivo pelo Sistema de Rádio e TV Encontro das Águas, após o Jornal do Meio Dia.

Deste sorteio, participaram 269 mil pessoas, e foram emitidos 4,9 milhões de bilhetes. Um bilhete é gerado a cada R$ 50 em compras com pedido de nota fiscal – e inclusão do CPF para identificação do possível vencedor. Há limite de 50 bilhetes por CPF, a fim de combater a concorrência desleal.

Com o objetivo de incentivar a cidadania fiscal e o combate à sonegação de impostos, a campanha premia consumidores previamente cadastrados no site da NFA e que passa a solicitar a nota fiscal de consumo eletrônica (NFC-e) no ato de suas compras.

Iniciada em 2015, a campanha atualmente possui 448,3 mil CPFs cadastrados e já sorteou mais de 31 mil prêmios, entre diários, mensais e anual. Os sorteios diários, nos quais os bilhetes são gerados independentemente do valor da nota fiscal, são seis prêmios: cinco de R$ 200 e um de R$ 1 mil.

Sorteios

Os sorteios mensais concedem sete prêmios de R$ 5 mil, dois de R$ 10 mil e um de R$ 20 mil. Já o sorteio anual, que costuma acontecer no começo do ano, sorteia prêmios de R$ 10 até R$ 50 mil, com bilhetes gerados a cada R$ 50 reais em notas fiscais geradas em qualquer período do ano.

Os cidadãos premiados podem entrar em contato com a Sefaz nos canais oficiais, o site nfamazonense.sefaz.am.gov.br ou pelos telefones 2121-1732 ou 2121-1689. A Sefaz possui ainda contas oficiais no Instagram e no Facebook.

Por que pedir nota fiscal?

O técnico da Fazenda Estadual Domingos Ferreira participou da ação de divulgação dos nomes de cidadãos e entidades sorteadas nesta quarta-feira. Na ocasião, ele destacou a necessidade de gerar consciência sobre a função social dos tributos, cuja receita custeia, em grande medida, os bens e serviços públicos.

“O 71º Sorteio da Campanha Nota Fiscal Amazonense ocorre num contexto de vitória da campanha, que chega ao seu sétimo ano, com vigor, com praticamente 450 mil CPFs inscritos na campanha. É uma campanha vitoriosa porque prega a cidadania, prega o aprendizado sobre os recursos públicos, sobre a compreensão sobre de onde vem, para onde vão”, diz ele.

“Estamos trabalhando também muito no alerta contra as fraudes, para que a pessoa que recebe algum tipo de mensagem possa verificar na página da campanha ou ligando nos números da Sefaz (2121-1732 ou 2121-1689), no Núcleo de Educação Fiscal”, aconselha.

Confira a lista dos vencedores:

Nicholas Alves de Carvalho Matulio: R$ 20 mil / Instituição social: Associação de Amparo Social Frei Mário Manacelli: R$ 8 mil

Roberto da Silva Cunha: R$ 10 mil / Instituição social: Abrigo Moacyr Alves – Núcleo de Amparo Social Tomás de Aquino: R$ 4 mil

Brenda Borges do Nascimento: R$ 10 mil / Instituição social: Abrigo Infantil Monte Salém – Jovens com uma Missão Manaus: R$ 4 mil

Renato Lessa Ferreira: R$ 5 mil / Instituição social: Instituto Felipe Smaldone – Congregação das Irmãs Salesianas dos Sagrados Corações: R$ 2 mil

Ronaldo Reis da Silva: R$ 5 mil / Instituição social: Fundação de Apoio ao Hemoam Sangue Nativo: R$ 2 mil

Danielita Rodrigues e Rodrigues: R$ 5 mil / Instituição social: Abrigo Infantil Monte Salém – Jovens com uma Missão Manaus: R$ 2 mil

Kilder dos Santos Coelho / Instituição social: ADEFA – Associação dos Deficientes Físicos do Amazonas: R$ 2 mil

Afonso Martins dos Santos: R$ 5 mil / Instituição social: Lar das Marias – Associação de Apoio às Mulheres Portadoras de Câncer: R$ 2 mil

José Maria Borges Lima: R$ 5 mil / Instituição social: APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais: R$ 2 mil

Feliciano de Souza Coelho: R$ 5 mil / Instituição social: ADEFA – Associação dos Deficientes Físicos do Amazonas: R$ 2 mil