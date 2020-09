Seduc retoma aulas presenciais do Ensino Fundamental no dia 30 de setembro em Manaus

Nesta quinta-feira (24), o governador Wilson Lima informou durante entrevista coletiva que as aulas presenciais do Ensino Fundamental em Manaus serão retomadas no dia 30 de setembro.

A decisão envolve os Estudantes do 6º ao 9º que totalizam 100 mil estudantes e 5 mil professores da rede. Segundo o governador, oito mil professores já foram testados e o índice de contaminação foi de 5% apenas.

O Amazonas foi o primeiro estado do país a reabrir escolas públicas. A rede estadual de ensino retomou as atividades presenciais no dia 10 de agosto, para cerca de 110 mil estudantes, apenas na capital.

As escolas da rede privada da capital retornaram com aulas presenciais no dia 6 de julho, após autorização do governo.

Volta às aulas – As aulas do Ensino Fundamental estavam previstas para serem retomadas no dia 24 de agosto, mas tiveram de ser adiadas para a completa manutenção e adequação das 107 escolas do Ensino Fundamental da rede estadual de acordo com os protocolos de segurança em saúde previstos pelo Plano de Retorno às Atividades Presenciais da Secretaria de Educação do Estado para estudantes do 6º ao 9º ano.

