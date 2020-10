Seduc reabre inscrições para exame supletivo

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc) reabre, nesta terça-feira (13), os agendamentos para a realização do Provão Eletrônico do Ensino de Jovens e Adultos (EJA). As inscrições serão somente online, pelo site. As provas serão aplicadas em quatro locais. O exame é voltado àqueles que buscam a regularização dos estudos ou a certificação de conclusão do ensino básico.

No ato da inscrição, o candidato pode escolher entre os seguintes locais para realizar o Provão: Centro Cultural Aníbal Beça (antigo Thiago de Mello), no bairro Jorge Teixeira; o Instituto de Educação do Amazonas (IEA), no Centro; a Escola Estadual (EE) Eliana Pacheco Braga, no bairro Santa Etelvina; ou a EE Sólon de Lucena, no bairro São Geraldo. As provas serão aplicadas entre os dias 03/11 e 22/12 deste ano.

Protocolos

O uso de máscara é obrigatório durante a prova e nas dependências das unidades onde será aplicada. Além disso, o distanciamento social e a sanitização dos ambientes também estão sendo seguidos pela equipe da Secretaria de Educação.

Provas

A modalidade permite que os inscritos façam até quatro matérias em cada Provão. Para o Ensino Fundamental, são oito componentes curriculares, e para o Ensino Médio, 12.

Ao fim da prova, o aluno já sabe se foi aprovado. Quem quitar as pendências de matérias deve solicitar o certificado na Gerência de Atendimento Educacional Específico e da Diversidade (Gaeed), na sede da Secretaria de Educação, na rua Waldemiro Lustoza, nº 250, bairro Japiim.

O candidato tem de 50 a 60 minutos para responder a 20 questões de cada componente curricular e precisa acertar pelo menos 12 para ser aprovado.

*Com informações da assessoria

