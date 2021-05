Seduc oferece 2,4 mil vagas em cursos a professores e pedagogos da rede estadual

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto, por meio do Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta (Cepan), está ofertando, somente neste mês de maio, 2,4 mil vagas de cursos de qualificação profissional, na modalidade de Ensino a Distância (EaD), aos professores e pedagogos da rede pública estadual, tanto da capital quanto do interior do Amazonas.

São formações elaboradas pelo Cepan e, também, frutos de parcerias entre o Centro de Formação e demais instituições de ensino, como a Fundação Telefônica Vivo e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

“Por conta do momento em que vivemos, é essencial investir na qualificação de nossos profissionais, não somente para esse período da pandemia, com a implementação do ensino remoto, mas também para o que virá depois dela. Isso tudo vai passar, mas a maneira com que fazemos a educação não será mais a mesma”, afirmou o secretário de Educação em exercício, Luis Fabian Barbosa.

Ao todo, são nove cursos ofertados pela secretaria. As inscrições estão abertas e podem ser feitas de forma on-line, conforme o cronograma abaixo.

Cursos ofertados na Plataforma Educação

Curso Intencionalidade da Prática Pedagógica (capital)

Carga horária: 35 horas

500 vagas

Inscrições: de 26 a 28 de maio ou enquanto houver vaga, por meio do link https://forms.gle/zkmd3t4bRCAt2p7RA

Curso Intencionalidade da Prática Pedagógica (interior)

Carga horária: 35 horas

500 vagas

Inscrições: de 26 a 28 de maio ou enquanto houver vaga, por meio do link https://forms.gle/t8CVGmoRvHFPu3pR7

Cursos dos programas de formação Pense Grande – Tecnologias Digitais, da Telefônica Vivo

Ensinando o computador: da lógica da programação para a lógica da aprendizagem (Programação Desplugada)

Carga horária: 58h

Público-alvo: docentes

300 vagas

Inscrições: de 10 a 23 de maio ou enquanto houver vaga.

O Pulo do Gato: entre nessa jogada! (Programação em Bloco e Desplugada)

Carga horária: 58h

Público-alvo: professores

300 vagas

Inscrições: de 10 a 23 de maio ou enquanto houver vaga.

Alô, Mundo! Lógica de programação e autoria (Programação Plugada)

Carga horária: 58h

Público-alvo: professores

300 vagas

Inscrições: de 31 de maio a 20 de junho ou enquanto houver vaga.

Eu, Robô! A Robótica Sustentável e o engajamento social (Robótica Sustentável)

Carga horária: 58h

Público-alvo: professores

300 vagas

Inscrições: de 31 de maio a 20 de junho ou enquanto houver vaga.

Link para as inscrições dos quatro cursos da Telefônica Vivo: https://secretarias.escolasconectadas.org.br/inscricao/amazonas-pg

Cursos em parceria com o FNDE

Programa Formação pela Escola: Competências Básicas (CB)

Carga horária: 40h

Público-alvo: profissionais e cidadãos

80 vagas

Inscrições: de hoje (06/05) até o dia 12 de maio.

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)

Carga horária: 40h

Público-alvo: profissionais e cidadãos

80 vagas

Inscrições: de hoje (6) até o dia 12 de maio.

Programa Dinheiro Direto na Escola

Carga horária: 60h

Público-alvo: profissionais e cidadãos

80 vagas

Inscrições: de hoje (6) até o dia 12 de maio.

Link de inscrição para os três cursos do FNDE: https://www.fnde.gov.br/ava/

