SEDUC modifica horários de atendimento para aprovados no concurso de 2018

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto divulgou, nesta segunda-feira (11/01), a retificação do cronograma de lotação e posse dos professores, pedagogos e profissionais de apoio específico à Educação nomeados no Concurso Público de 2018 para atuação em Manaus. O atendimento começa nesta terça-feira (12/01) e segue até o dia 27 de janeiro, conforme cronograma.

O cronograma completo pode ser acessado no link: http://www.educacao.am.gov.br/ concurso-publico-2018. O atendimento acontecerá nas gerências de Lotação e de Valorização do Servidor (Gelot e Gervs, respectivamente), na sede da secretaria, situada na rua Waldomiro Lustoza, Japiim 2, zona sul de Manaus.

A pasta reforça que os profissionais deverão estar às 8h para o atendimento e respeitar a data estipulada no cronograma. O atendimento acontecerá por ordem de classificação.

Agora, serão realizados atendimentos somente pela manhã. Não haverá mais atendimento no horário de 13h, como previa o primeiro cronograma.

Grupos – O primeiro grupo a ser atendido, nesta terça-feira (12/01), é o de nomeados para atuação em Artes, Ciências Naturais, e Educação Especial, nas modalidades de Ciências Naturais, Educação Física, Geografia, História e Língua Portuguesa.

Demais grupos, classificação e data de atendimento podem ser consultados no cronograma, que traz ainda a data para os retardatários de cada especialidade: professores e pedagogos, no dia 26 de janeiro; apoio específico à educação, no dia 27 deste mês.

Durante o atendimento, deverão ser obedecidos os protocolos de segurança em saúde, como o uso obrigatório de máscara.

*Com informações da assessoria

