Seduc e Semed anunciam calendário de matrículas para 2022

Para 2022, a Semed terá 67.714 mil vagas disponíveis para alunos novos. Em 2021, a rede municipal de ensino tinha capacidade de atendimento de 263.553 e em 2022 ampliou a capacidade de atendimento para 287.020. Desse total de novas vagas, 29.090 mil são para a educação infantil e 30.476 mil para o ensino fundamental. Para Educação de Jovens e Adultos (EJA) serão 7.714 mil vagas e na educação especial 434 vagas, com uma taxa de crescimento de 8,9%.

O secretário municipal de Educação, Pauderney Avelino, comentou sobre a parceria entre as duas secretarias de Educação, que favorece o ensino público de Manaus e dos municípios do Amazonas.

“Já há alguns anos decidimos realizar as matrículas em conjunto. Em determinado bairro da cidade, a Semed oferece vagas do ensino fundamental e infantil e em outras partes quem oferece é a Seduc. Nós trabalhamos para suprir a necessidade das demandas que são muito grandes na nossa cidade”, disse o secretário, que também falou sobre as novas vagas para as creches municipais.

“As matrículas das creches serão realizadas após todas as matrículas dessa fase da educação. No primeiro semestre estaremos disponibilizando sete creches que foram abandonadas pela gestão anterior. Já estamos em processo de licitação para voltar com a construção desses prédios e oferecer mais vagas e garantir uma educação na primeira infância das crianças de 1 a 3 anos de idade, como nos determina o prefeito David Almeida”, acrescentou Pauderney.

Das vagas para a rede estadual, 43 mil são para Manaus, e 149 mil para o interior do Estado. A secretária da Seduc, Kuka Chaves, disse que o governador Wilson Lima e o prefeito David Almeida trabalham juntos para melhorar a educação no Estado e no município.

“Tivemos um ano letivo muito difícil dado ao momento pandêmico que ainda vivemos. O governo enfrentou a pior crise sanitária, a pior enchente dos últimos cem anos, mas mesmo assim não medimos esforços para que a educação não parasse e ainda avançamos. Voltamos com as aulas presenciais com todos os professores e alunos com mais de 12 anos vacinados e estamos finalizando o ano com as aulas totalmente presenciais”, mencionou a secretária.

O período de cadastro de alunos novatos iniciou nesta quinta-feira, 16, e como já vem ocorrendo, o processo deve ser feito pelo site https://www.matriculas.am.gov.br/.

O site, desenvolvido pela empresa Processamento de Dados Amazonas S.A (Prodam), foi totalmente reformulado, ganhando uma versão mais moderna. Para atender da melhor maneira possível os pais e responsáveis, ele foi desenvolvido com uma tecnologia responsiva, o que permite que seu conteúdo se adapte de acordo com o tamanho da tela do usuário, independentemente do dispositivo (computador, tablet ou celular).

De acordo com o gerente da Prodam, Renato Borges, o site de matrículas passou por várias melhorias, que solucionaram alguns problemas ocorridos durante o processo.

“O site já está pronto para ser acessado e garantir o cadastro do aluno novato nas redes públicas de ensino. Realizamos várias manutenções no sistema e percebemos alguns problemas que ocorriam durante o processo e tudo foi providenciado com ampliação do canal de comunicação para tentar evitar ao máximo intermitências que possam prejudicar nesse processo”, explicou Renato.

Rematrícula

O procedimento de rematrícula será feito pelas escolas de maneira automática no período de 20/12 a 7/1. Todos os estudantes que estavam matriculados no ano letivo de 2021 têm vaga garantida nas escolas em que estavam, sem necessidade da presença de pais ou responsáveis nas unidades de ensino.

Reordenamento

Os responsáveis pelos alunos que já são da rede pública e serão reordenados, ou seja, que estudarão em outra unidade de ensino porque a atual não possui a série que cursarão em 2022, acontecerá no dia 5/1. E a confirmação do reordenamento será nos dias 6 e 7/1.

O encaminhamento é realizado de maneira automática pela secretaria. Os responsáveis deverão comparecer às escolas de destino levando a documentação para efetivação da matrícula, caso os pais queiram solicitar a mudança de escola, isso poderá ser feito no período de transferência comum.

Cadastro de novos alunos

Para os alunos novatos na rede pública de ensino, a primeira etapa para solicitar a matrícula é o cadastro on-line dos responsáveis, que já pode ser feito no site. Basta inserir o nome, e-mail e CPF do responsável. Após isso, o sistema enviará um e-mail de ativação ao endereço eletrônico informado e o responsável deverá confirmar e ativar o cadastro.

Assim que o sistema for liberado para a matrícula de novos alunos. No dia 10 de janeiro para alunos com deficiência, e no dia 17 de janeiro para os demais alunos, os pais ou responsáveis precisam preencher as informações para solicitar a vaga na escola e ano de ensino do estudante novato. Após encerrar o procedimento no portal, a unidade de ensino irá reservar a vaga na escola escolhida. Os documentos deverão ser apresentados no prazo indicado no sistema para confirmação da matrícula.

Transferência

A solicitação da transferência para alunos com deficiência será nos dias 10 e 11/1. Já para os alunos do ensino regular será nos dias 12 e 13/1.

Tempo integral

As vagas estarão disponíveis no site, conforme o calendário de matrículas. Todos os que tiverem interesse estarão sujeitos à disponibilidade das vagas no site. Não serão trabalhados editais de maneira separada e as vagas ficarão disponíveis para o público geral.

Alunos retardatários

Para quem perdeu os prazos em todas as solicitações, poderá ser realizado no dia 19/1, estando sujeito a disponibilidade de vagas na unidade escolhida.

*Com informações da assessoria