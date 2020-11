Seduc convoca professores para atuação em unidades prisionais, em Manaus

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto convocou, nesta quinta-feira (12/11), mais quatro professores aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) da pasta. Os profissionais atuarão em unidades prisionais de Manaus. A lista completa dos convocados, com o cronograma de apresentação, está disponível neste link.

Os aprovados deverão comparecer à sede da Secretaria de Educação, no Japiim 2, nesta sexta-feira (13/11), a partir das 9h, por ordem de classificação. O candidato que não estiver presente, no horário estipulado, poderá se apresentar até às 11h30. Os professores foram aprovados nas modalidades Ciências, Geografia, Ciclo e Língua Portuguesa, para atuação nas unidades prisionais da capital. São elas: Centro de Detenção Prisional (CDP 2), Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) e Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF).

Os certames da seleção foram lançados, em dezembro de 2019, com o objetivo de ocupar as vagas que não foram preenchidas pelo concurso público de 2018 e substituir as contratações temporárias do PSS 2016. Além disso, com o Processo, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto formará um cadastro de reserva para que sejam chamados profissionais conforme a necessidade. Ao todo, a pasta obteve mais de 35 mil inscritos para 2.868 vagas ofertadas no interior e na capital.

Documentação

No dia de apresentação, os professores deverão ter em mãos os seguintes documentos (original e cópia): Registro Geral (RG), CPF, Título de Eleitor, Comprovante de Quitação Eleitoral (última eleição – 1º e 2º turnos), Certificado Militar (para homens), Comprovante de PIS/Pasep (extrato ou CTPS), Comprovante de Residência (água ou telefone), documentos exigidos como requisito básico discriminados no item 2.1 do edital, extrato de conta corrente (somente Bradesco) e duas fotos 3×4.

O candidato convocado, ao entregar os documentos solicitados, será encaminhado à Junta Médica do Estado (JMPE) para a expedição do laudo médico.

