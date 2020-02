SEDUC convoca aprovados em processo seletivo do interior

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto iniciará a convocação dos profissionais aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) para atuação no interior do Amazonas, a partir de segunda-feira (17). Ao todo, 1.128 professores foram selecionados pelo certame, que visa a contratação temporária e emergencial de educadores para a rede estadual.

O cronograma completo de apresentação dos aprovados está disponível no site oficial da secretaria, por meio deste link. A homologação foi publicada no Diário Oficial do dia 11 de fevereiro.

Os profissionais deverão comparecer, nas datas e horários estipulados pela secretaria, às Coordenadorias Regionais de Educação (CDEs) do município para o qual foi selecionado. É fundamental que os professores respeitem o horário de apresentação determinado.

Ao todo, a pasta ofertou 2.868 vagas para educadores, na capital e no interior, e obteve 32.857 candidatos inscritos. Entre as modalidades ofertadas, as mais solicitadas pelos profissionais foram Ciclo e Mediação Tecnológica.

Primeira convocação

A secretaria deu início à convocação dos aprovados no PSS nesta sexta-feira (14), com a chamada de 274 profissionais selecionados para atuar nas modalidades de Educação Regular, Tecnológica e Especial, em Manaus.

*Com informações da assessoria

Comentarios