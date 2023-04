SEDUC convoca 84 candidatos aprovados no PSS 2022

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto divulgou, nesta terça-feira (04), a convocação de 84 candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) 2022, para atuarem nas modalidades do Ensino Indígena, Ensino Regular, Educação Especial e Mediação Tecnológica. Os candidatos deverão exercer as atividades nas áreas indígenas e nos municípios do interior do Estado.

A lista de convocados e as orientações de entrega dos documentos estão disponíveis no link https://bit.ly/3zwxPyy.

Os candidatos convocados deverão comparecer à Coordenadoria Regional dos Municípios, munidos de original e cópia dos documentos obrigatórios, obedecendo ao cronograma.

O procedimento de atendimento acontece presencialmente nesta quarta-feira (05/04), às 8h, seguindo o cronograma de atendimento informado na Convocação, horário e local do município, com entrega de documentos e lotação.

O atendimento da lotação seguirá a ordem de classificação quando houver mais de um candidato para o cargo, seguindo o horário e data estabelecidos no cronograma.

O PSS tem contratação para início imediato. De acordo com o edital, os candidatos que não estiverem disponíveis no dia e horário do cronograma de apresentação dos documentos serão excluídos do processo seletivo.

Sobre o processo

O PSS foi aberto em maio de 2022 para preenchimento das vagas em regime temporário, nas escolas estaduais da capital e do interior, e tem validade de 12 meses a contar da data de homologação.