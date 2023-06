Seduc-AM convoca mais 40 candidatos aprovados no PSS 2022

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto convoca mais 40 candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) 2022, para atuarem em Manaus, nas disciplinas de Biologia, Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Sociologia e Ciclo. Os selecionados desta 9ª convocação deverão comparecer, às 8h, desta quarta-feira, 28/06, à Gerência de Admissão e Atenção ao Servidor (GAAS), na sede da secretaria, localizada na Avenida Waldomiro Lustosa, no Japiim 2, zona sul da cidade.

A lista de convocados e as orientações de entrega dos documentos estão disponíveis no link https://bit.ly/convocacaopss09.

O procedimento de atendimento acontece presencialmente nesta quarta-feira (28/06), às 8h, seguindo o cronograma de atendimento informado na convocação, horário local, com entrega de documentos e lotação.

O atendimento da lotação seguirá a ordem de classificação quando houver mais de um candidato para o cargo, seguindo o horário e data estabelecidos no cronograma.

Foram convocados sete profissionais para atuarem no componente curricular para História, seis para Geografia, seis para Sociologia, cinco para Matemática, cinco para Ciclo, quatro para Língua Inglesa, três para Língua Portuguesa, dois para Biologia e dois para Física, totalizando 40 candidatos.

O PSS tem contratação para início imediato. De acordo com o edital, os candidatos que não estiverem disponíveis no dia e horário do cronograma de apresentação dos documentos serão excluídos do processo seletivo.

Sobre o processo

O PSS foi aberto em maio de 2022 para preenchimento das vagas em regime temporário, nas escolas estaduais da capital e do interior, e tem validade de 12 meses a contar da data de homologação.