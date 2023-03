SEDUC-AM anuncia convocação de 299 aprovados no concurso de 2018/2019

O governador Wilson Lima, anunciou, nesta segunda-feira (20/03), a convocação de 299 candidatos aprovados no concurso público 2018/2019 realizado pela Secretaria de Estado de Educação para provimento dos cargos dos Grupos Ocupacionais do Magistério e Apoio Específico à Educação. A convocatória foi publicada no Diário Oficial do Estado.

Os candidatos precisam estar atentos, uma vez que os aprovados que não comparecerem para a efetivação da posse terão seu ato de nomeação tornado sem efeito. A lista dos aprovados pode ser acessada no site da Seduc, no endereço www.seduc.am.gov.br.

Wilson Lima explicou que, nesta última etapa, estão sendo convocados 22 professores de carga horária de 20h; cinco professores de carga horária de 40h; cinco assistentes sociais; um engenheiro civil, um fonoaudiólogo; uma nutricionista; seis psicólogos e 258 merendeiros.

“A educação é prioridade no nosso governo. Nós já entregamos 12 Cetis e laboratórios maker onde os alunos aprendem inclusive robótica. E nós também valorizamos o professor com o pagamento de 14° e até 15° salário. O chamamento desses 299 aprovados em concurso reforça nosso compromisso de levar educação de qualidade aos alunos”, disse o governador.

Ao todo, os editais de nº 001, 002 e 003/2018 já convocaram mais de 6,2 mil profissionais para atuarem na rede estadual de ensino, nos cargos de professor (20 e 40 horas), pedagogos (20 e 40 horas), assistente sociais, bibliotecários, contadores, engenheiros, estatísticos, fonoaudiólogos, nutricionista, psicólogos, assistente técnicos e merendeiros.

De acordo com a secretária de Estado de Educação e Desporto, Kuka Chaves, a nova convocação é mais um compromisso do governador Wilson Lima e leva em consideração a necessidade de preenchimento das vagas, após a realização de um levantamento de lotação de servidores, a fim de suprir a demanda da rede estadual de ensino para o ano letivo de 2023.

Concurso 2018/2019

Esta é a última chamada aos aprovados do concurso lançado em 2018. O primeiro chamamento ocorreu em agosto de 2019, com 312 aprovados. A última convocação realizada pelo governador foi em fevereiro de 2022, quando foram convocados mais 352 novos profissionais. Na ocasião, o certame foi prorrogado por mais um ano. O cronograma de atendimento para nomeação será divulgado pela Secretaria de Educação, após a publicação no DOE.