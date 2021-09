Secretários de Estado do Meio Ambiente chegam a Manaus para reunião conjunta

Gestores de Estado do Meio Ambiente de todo Brasil já estão em Manaus para participar da 103ª reunião Ordinária da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (Abema). O encontro, que ocorre mensalmente, reúne secretários do Meio Ambiente e presidentes de autarquias estaduais para a discussão integrada de pautas ambientais relevantes para o país.

O evento está marcado para ocorrer nesta segunda-feira (27/09), na sede do Governo do Amazonas, na zona oeste de Manaus. O encontro acontecerá de forma híbrida – presencial e online – , com foco nas demandas a serem levadas para 26ª Conferência das Partes sobre Mudança Climática da Organização das Nações Unidas (ONU) – ou COP 26.

Nestas sábado, gestores ambientais de 14 estados brasileiros realizaram uma visita técnica à Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Negro – Unidade de Conservação referência na atividade de turismo de base comunitária no Amazonas.

Para o secretário do Meio Ambiente do Amazonas, Eduardo Taveira, essa é uma oportunidade de compartilhar com os demais estados o modelo de gestão implementado pela Sema Amazonas.

“Essa visita tem a intenção de compartilhar com os gestores a realidade amazonense e como temos buscado superar os desafios de fazer gestão ambiental com as particularidades do nosso território. Nas Unidades de Conservação, em especial, esse é um trabalho cujo o engajamento comunitário é fundamental não só para a conservação do meio ambiente, mas também, e principalmente, para aliar esses princípios da proteção ambiental à oportunidades de empoderamento local e geração de renda”, disse o secretário, que também é vice-presidente da Abema.

Para a presidente da associação, a secretária do Meio Ambiente de Mato Grosso, Mauren Lazzaretti, a visita ao Amazonas ocorre na expectativa de expandir o olhar da gestão pública ambiental, com impactos dos conhecimentos e experiências obtidas também a nível regional.

“Dentro da Associação Brasileira das Entidades de Meio Ambiente nós procuramos trocar experiências e conhecer a realidade de cada uma das unidades da federação, porque o papel da Abema é representar a diversidade, é procurar trazer para os estados experiências positivas, conhecendo as dificuldades e a forma de superá-las. Estamos com uma expectativa muito positiva de que, conhecendo essa realidade, possamos falar melhor em nome dos órgãos de meio ambiente e trazer para cada estado um ponto positivo”, enfatizou.

Esse é o segundo encontro presencial da Abema depois das flexibilizações da pandemia. A visita à RDS foi composta por secretários e presidentes das pastas ambientais dos estados de Alagoas, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins. O grupo retorno à sede da capital ainda no domingo (26/09).

Pautas da Abema

Nesta reunião da Abema, os titulares de Meio Ambiente também vão discutir sobre ações e atribuições do departamento de Áreas Protegidas do Ministério do Meio Ambiente (MMA), do Governo Federal, para as Unidades de Conservação (UC). O painel será conduzido, de forma on-line, pelo diretor de Áreas Protegidas do MMA, Valdir Filho.

A Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim) também terá um painel exclusivo, liderado pelo superintendente de Administração do Meio Ambiente da Paraíba (Sudema), Marcelo Albuquerque.

A Resolução 491/2018, do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), que argumenta sobre padrões de qualidade do ar e o Plano de Controle de Emissões Atmosféricas (PCEA), também estará entre as pautas a serem analisadas pelos secretários.

*Com informações da assessoria

Comentarios