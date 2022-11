Secretário de Saúde alerta para terceira onda de Covid no AM

MANAUS — Em uma publicação nas redes sociais, o secretário de Saúde do Amazonas, Anoar Samad, fez um alerta à população para a subida do número de casos de Covid-19 no Estado nas últimas semanas, informando que será a terceira onde somente este ano registrada pela SES-AM.

“Estamos mais uma vez preparando as condições para resistir a mais uma onda da Covid-19 no Amazonas. Estimo que devemos ter aumento de casos e internações nos próximos 60- 80 dias, principalmente porque, ao que parece, está se repetindo o que ocorreu ano passado de termos Gripe e Covid rodando junto no final do ano”, disse.

Segundo Anoar, o plano de contingência está atualizado para ter leitos de isolamento e cortes específicos para as condições de aumento de casos, exigindo novamente uma reorganização das unidades do sistema de saúde.

“Estamos fazendo nossa parte mas preciso muito da ajuda de vocês. Entendam, o melhor momento para se vacinar contra uma doença é justamente quando a doença não esta circulando com intensidade”, completou.

O apelo do secretário é que toda a população atualize seu esquema vacinal: “Temos mais de um milhão de Amazonenses que não completaram suas doses. Não esperem as coisas piorarem para correrem todos ao mesmo tempo aos postos de vacinação como aconteceu ano passado”, adiantou o secretário.