“Secretaria do Interior será uma realidade em Coari”, garante Robson Tiradentes Jr

A dificuldade de acesso a serviços essenciais foi o principal motivo para o candidato a prefeito de Coari, Robson Tiradentes Jr, anunciar que sendo eleito vai criar uma secretaria voltada para atender às demandas da zona rural do município.

Durante uma entrevista à TV Coari AM, na manhã desta terça-feira (23/11), Robson Tiradentes Jr explicou que o órgão vai funcionar dentro de um barco para que as ações governamentais cheguem com mais rapidez à população das áreas mais distantes da sede do município.

“Essa nossa proposta é de fundamental importância na promoção de mais qualidade de vida. Vamos levar vários tipos de benefícios e isso inclui atendimentos sociais, médicos e odontológicos. A prefeitura vai chegar na ponta. A secretaria do interior será uma realidade em Coari”, afirmou o candidato a prefeito pela coligação Ficha Limpa para Coari.

Outra proposta destacada por Robson Tiradentes Jr que contempla a zona rural é voltada para aquisição de produtos regionais que serão destinados à merenda escolar. Os alunos receberão refeições com qualidade nutricional e, ao mesmo tempo, os produtores rurais ganharão com a compra certa pela prefeitura, que movimentará a economia no município.

Ao longo da entrevista, outros temas como a criação do Vale Gás, a continuidade de programas como Direito à Cidadania, Mente Aberta e Bolsa Estágio foram abordados.

“Foi uma boa oportunidade de esclarecer que não vamos acabar com projetos sociais. O que vamos fazer é ampliar. Por exemplo, o Direito à Cidadania vai passar de R$ 300,00 para R$ 500,00. Já o Vale Gás será um auxílio destinado às famílias cadastradas para ajudar na compra da botija de gás, que está pesando muito no orçamento familiar” disse Robson Tiradentes Jr.

Um dos maiores pleitos da população, em especial dos mototaxistas e comerciantes, é que o dinheiro passe a ‘correr’. O candidato esclareceu que esta será uma das prioridades de sua administração se for eleito prefeito de Coari. “Nós vamos movimentar a economia do município. O dinheiro vai circular, aumentando o faturamento de diversas categorias”, sinalizou Robson Tiradentes Jr.

*Com informações da assessoria

