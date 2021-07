Secretaria de Educação abre matrículas para a EJA

Nesta quarta-feira (21), a Secretaria de Estado de Educação e Desporto abriu as matrículas para novos alunos para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Assim como no início do ano, todos os procedimentos serão feitos via Internet, pelo site www.matriculas.am.gov.br. As escolas da rede estadual também estarão abertas para aqueles que tiverem dificuldades. Estudantes que cursaram a modalidade no primeiro semestre tiveram a rematrícula realizada automaticamente.

Os interessados em realizar a matrícula na modalidade devem ter a idade mínima de 15 anos completos para 1º e 2º segmento, e 18 anos completos para o 3º segmento. Posteriormente, na escola, o aluno deverá apresentar documento oficial com foto, CPF, certidão de nascimento, certidão de casamento, histórico escolar, comprovante de endereço e comprovação de conclusão de escolaridade anterior para a etapa pretendida. Os menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

“Nosso público são aquelas pessoas que estão fora do ensino, que precisam regularizar sua escolaridade, a fim de trabalho ou outras oportunidades. Se a pessoa não tiver a documentação completa, ela pode se matricular e ele terá um tempo hábil para apresentar essa documentação”, frisa a supervisora técnica de matrículas, Flávia Carneiro.

Rematrícula

Os estudantes que cursaram alguma das etapas da EJA no primeiro semestre de 2021 tiveram a rematrícula realizada pelas escolas de maneira automática, na segunda (19) e terça-feira (20). Dessa forma, todos que estavam matriculados já estão com vaga garantida para o próximo semestre.

Transferência

Os interessados em solicitar transferência de escola devem fazê-lo nesta quarta (21) e quinta-feira (22), pelo site www.matriculas.am.gov.br. As escolas estão orientadas a aceitar o pedido, caso haja vagas, e confirmar a matrícula. O segundo momento, que é o da apresentação de documentos de maneira presencial, ocorrerá somente no início das aulas.

