Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Manaus recebe visita do presidente do Sindicato dos Jornalistas

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de comunicação (Semcom), recebeu, nesta quinta-feira, 24/3, a visita do presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Amazonas (SJP/AM), Wilson Reis, com intuito de destacar as diretrizes da política de Comunicação, a importância do trabalho nas redações e ações da ética profissional.

“Essa visita é muito importante, tudo o que for para melhorar nosso trabalho, iremos participar, e também iremos contribuir. Essas ações também reafirmam o compromisso para a melhoria nas relações de mercado”, destacou o secretário Municipal de Comunicação, Israel Conte.

Durante a visita, o presidente da entidade falou sobre a publicação do edital do Selo de Jornalismo Profissional, que será lançado oficialmente à categoria no dia 7 de abril, data em que se comemora o Dia do Jornalista no Brasil. A proposta do edital, apresentada pelo SJP/AM, ganhou novas colaborações, aprimorando o texto inicial.

“Já iniciamos as visitas às Secretarias de Comunicação, para falar sobre o Selo de Qualidade/SJP/AM. A ideia é que a gente possa fazer esse projeto e melhorar a qualidade dessa relação, priorizando e aceitando várias ações da ética profissional. Nós falamos sobre isso para que a gente possa dar o pontapé em relação a esse novo ciclo”, finalizou o presidente.

As definições para o SPJ/AM gerar o Selo de Jornalismo Profissional compreendem em uma comissão certificadora formada por membros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/AM), Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e Arquidiocese de Manaus.

*Com informações da assessoria