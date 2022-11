Seca no AM: 8 municípios estão em estado de emergência e 43 em atenção

MANAUS — Nesta quarta-feira (9), a Defesa Civil estadual divulgou o relatório de estiagem 2022. Segundo o documento, oito municípios amazonenses estão em situação de emergência e 43 em estado de atenção por conta da seca na região.

Seca no AM

De acordo com o relatório da seca no AM, 14 municípios estão em situação de atenção e 5 estão em estado de alerta.

Amaturá, Benjamin Constant, Japurá, Tefé, Uarini, Maraã, Alvarães e Coari estão em situação de emergência.

Isolamento e falta de água potável são os principais problemas por milhares de pessoas no interior.

Municípios em Situação de Atenção: 43

Calha do Baixo Amazonas: Urucará, Nhamundá, São Sebastião do Uatumã, Parintins, Barreirinha, Maués, Boa Vista do Ramos;

Calha do Rio Negro: Manaus, São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro;

Calha do Alto Solimões: Atalaia do Norte, Tabatinga, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Tonantins;

Calha do Madeira: Apuí, Manicoré, Novo Aripuanã, Borba;

Calha do Purus: Boca do Acre, Pauini, Lábrea;

Calha do Juruá: Guajará, Ipixuna, Envira, Itamarati, Eirunepé, Carauari, Juruá;

Calha do Médio Solimões: Jutaí;

Calha do Baixo Solimões: Codajás, Anori, Anamã, Caapiranga, Manacapuru, Iranduba, Manaquiri, Careiro Castanho;

Calha do Médio Amazonas: Itacoatiara, Silves, Autazes, Urucurituba, Itapiranga;

Municípios em Situação de Alerta: 6

Calha do Purus: Canutama, Tapauá, Beruri;

Calha do Madeira: Nova Olinda do Norte;

Calha do Baixo Solimões: Careiro da Várzea;

Municípios em Situação de Emergência: 8

Calha do Alto Solimões: Amaturá, Benjamin Constant;

Calha do Médio Solimões: Japurá, Tefé, Uarini, Maraã, Alvarães, Coari;

