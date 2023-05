Sebrae Amazonas implanta programa de transformação socioeconômica em São Gabriel da Cachoeira

A Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, em parceria com o Sebrae Amazonas, vai implantar o programa Cidade Empreendedora, uma iniciativa que busca transformar os municípios em ambientes mais favoráveis aos negócios, impulsionando a economia e gerando impactos positivos na vida dos cidadãos.

São Gabriel da Cachoeira, localizada no estado do Amazonas, é o município mais indígena do Brasil, com 90% do território de áreas indígenas e um pluralismo linguístico que caracteriza a diversidade cultural da região. Nesse contexto, o Programa Cidade Empreendedora está sendo planejado no município com a preocupação de valorizar a cultura e especificidades econômicas locais.

As tratativas iniciais do programa foram feitas diretamente com o prefeito Clóvis Moreira Saldanha, que manifestou o interesse no Cidade Empreendedora. Ele assinou o termo de compromisso com o Sebrae/AM para a construção das propostas da cidade empreendedora no dia 28 de abril. Com o termo de compromisso assinado, as secretarias municipais foram envolvidas no processo de levantamento de demandas e necessidades do município.

Durante os alinhamentos, as secretarias participantes, como Assistência Social, Meio Ambiente, Administração, Produção e Abastecimento, além do gabinete da vice-prefeita e do prefeito, discutiram o programa e seus eixos e construíram propostas para cada secretaria. Também foram apresentadas as propostas e outras secretarias, como a de Finanças, também manifestaram a importância das atividades para o desenvolvimento de iniciativas empreendedoras na cidade.

Para o prefeito do município, Clóvis Moreira Saldanha, a adesão ao programa é uma oportunidade para a geração de renda e o fomento à economia local, que vai impactar empreendedores e autônomos da região.

“Todas as classes vão se beneficiar, desde os ambulantes aos empreendimentos formalizados, de áreas como alimentação, beleza e afins”, comenta o prefeito.

Com lançamento oficial do programa no município marcado para o dia 26 de maio, a especificidade de São Gabriel da Cachoeira foi levada em consideração e as demandas serão direcionadas também às comunidades indígena. Em junho, a expectativa é que o programa realize atividades com mulheres empreendedoras indígenas no distrito de Iauaretê. A iniciativa tem como objetivo incentivar o empreendedorismo local, valorizando a cultura e as tradições indígenas da região.

De acordo com o Gestor de Atendimento Territorial do Rio Negro do Sebrae Amazonas, Frank Rodrigues, a projeção do programa para o município é valorizar a mão de obra local, qualificar os empreendedores formais e informais, contribuindo com a geração de emprego e renda, principalmente para as comunidades indígenas.

“A grande preocupação da prefeitura nesse momento é proporcionar a população de São Gabriel capacitações que possam envolver todo o público no crescimento empreendedor da cidade”, comenta o gestor.

A implantação do Programa Cidade Empreendedora em São Gabriel da Cachoeira representa uma oportunidade para o desenvolvimento econômico e social do município, com ações que visam fortalecer a economia local e promover o empreendedorismo. Além disso, o programa valoriza a cultura e as especificidades da região, contribuindo para a preservação da diversidade cultural brasileira.