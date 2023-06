Seap realiza Exame Supletivo para reeducandos da capital

A Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas (Seap), por meio da Escola de Administração Penitenciária (Esap), e em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc), deu início, nesta quarta-feira (21/06), ao Exame Supletivo para Pessoas Privadas de Liberdade (PPL’s) em todas as Unidades Prisionais da capital.

As provas terão duração de dois dias e foram divididas em níveis, são eles: Ensino Fundamental, que será realizada hoje, e Ensino Médio, que acontecerá amanhã (22/06). Ao total, 704 reeducandos foram inscritos no Exame, que tem como objetivo a regularização funcional e/ou escolar dos custodiados, com foco na redução de desmonte educacional.

De acordo com o secretário da Seap, coronel Paulo Cesar, a atenção e a manutenção dos direitos das PPL´s é indispensável.

“O cuidado faz a diferença e nós cuidamos das pessoas que aqui estão custodiadas. O Governo do Amazonas prima por essa atenção, e claro, pela união e consequentemente pelos trabalhos desenvolvidos pelas pastas, um exemplo disso é o Exame Supletivo, uma parceria entre Seap e Seduc que visa não apenas o processo educacional, mas a ressocialização dos reeducandos participantes”, afirmou o titular da pasta.

Para o reeducando João Pedro (nome fictício) a realização dessas provas, dentro do Sistema, pode ser vista pelos custodiados como uma nova chance.

“Eu fico muito feliz com a oportunidade dada pela Seap e agradeço muito, porque através dela eu posso dar continuidade aos meus estudos e, quando chegar o dia de deixar a unidade, espero sair daqui e regressar a sociedade com uma pessoa melhor”, relatou o custodiado.