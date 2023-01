Seap realiza abertura de seis cursos profissionalizantes no IPAT

MANAUS — A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), em parceria com a empresa terceirizada RH Multi, realizou sexta-feira (13/01), no Instituto Penal Antônio Trindade (IPAT), localizada no Km 8 da BR 174, a abertura de seis cursos de qualificação profissional.

Cerca de 230 reeducandos estarão participando de qualificação nos cursos de ‘Introdução à Teologia’, ‘Auxiliar de oficina mecânica’, ‘Pedreiro’, ‘Almoxarifado’, ‘Artesanato com palitos de picolé’ e ‘Produção de máscaras’.

Uma das novidades da grade de cursos ofertados é a inserção da educação religiosa, por meio do curso de introdução à teologia, que será lecionada em vinte e três módulos, com carga horária de 170h em cada módulo.

A iniciativa tem como finalidade fortalecer a ressocialização dos internos, por meio de atividades socioeducativas e profissionalizantes, permitindo desenvolver sua profissão através dos programas oferecidos pela Seap, e posteriormente retornar ao convívio social, exercendo sua profissão, e levando para sua família de forma digna.

“Estamos dando início a mais um ciclo de atividades dentro sistema prisional, e hoje foi realizada no Ipat a abertura dos cursos, que irão proporcionar oportunidades de emprego e educação”, destacou o secretário da Seap, Coronel Paulo Cesar.

“É gratificante realizar a abertura do ano letivo dos cursos profissionalizantes, direcionados aos internos. Hoje temos algo inédito, que é o curso de teologia. Acreditamos que a ressocialização está baseada em um tripé que é a educação, o trabalho e a assistência religiosa”, pontuou o diretor do Ipat, Lucas Maceda.