Seap libera visita de crianças aos seus parentes detentos

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) retomará as visitas de crianças, acompanhadas de seus responsáveis legais, aos parentes detentos do sistema prisional do Amazonas. O retorno ocorrerá já no próximo ciclo de visitas – que acontece entre os dias 11 e 24 deste mês. A visitação será feita observando todos os protocolos de saúde e procedimentos de segurança adotados pela Seap, visando assegurar a saúde e o bem-estar de todos os servidores, colaboradores e familiares.

No primeiro momento, as visitas deverão ocorrer apenas uma vez por mês para cada interno, obedecendo as regras válidas para os adultos. Não haverá restrição no limite de visitas das crianças desde que elas estejam cadastradas no sistema, além disso todas deverão usar máscara e seguir os protocolos recomendados durante o período de visitação.

A volta acontece em meio ao avanço da vacinação contra a covid-19 dentro do sistema prisional do Estado. Outro fator importante para a retomada está na baixa incidência de casos de covid-19 nos presídios.

“A população carcerária do Estado já recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19, conforme o calendário vacinal por faixa etária da população. Logo o sistema prisional estará completamente imunizado, dando mais tranquilidade e segurança a todos”, afirmou o secretário da Seap, coronel Vinícius Almeida.

