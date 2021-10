Seap inicia tratativas para parceria inédita com o Corpo de Bombeiros

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) deu prosseguimento, nesta quinta-feira (30/09), às tratativas técnicas para firmar parceria inédita com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). A união irá proporcionar a detentos do sistema prisional mais oportunidades de ressocialização e ocupação.

Em reunião realizada entre o secretário-executivo da Seap, tenente-coronel Paulo Cesar Gomes; o diretor de logística do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Jean Clisley Feitosa e Silva; a chefe do setor de contratos da diretoria, tenente Aline Barros; e o agente de contratos, Edla Lima; na sede da pasta, localizada na Avenida Torquato Tapajós, Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus, ficou acordado que um grupo de internos do programa de ressocialização “Trabalhando a Liberdade” irá desempenhar serviços de manutenção e recuperação em prédios sob a responsabilidade da corporação.

O secretário-executivo da Seap comemorou a nova parceria. “É mais um órgão do Governo do Amazonas aderindo ao Trabalhando a Liberdade e acreditando em nós, no nosso trabalho. Em breve, os amarelinhos estarão dando início a mais essa frente de trabalho, gerando economia para o Estado com a execução de um serviço que irá beneficiar toda a sociedade civil”, disse.

Preparação – Hoje, a Seap conta com um grande time de internos trabalhadores especializados nas mais diversas áreas: serralheria, construção civil, pintura predial, elétrica, hidráulica, manutenção de condicionadores de ar e outras. Todos foram capacitados por meio de cursos profissionalizantes e estão aptos a desempenhar as funções.

Benefícios – A ocupação dos reeducandos dá a eles o direito à remição de um dia de suas penas a cada três dias trabalhados, conforme a Execução Penal (LEP), Lei nº 7.210/1984.

*Com informações da assessoria

