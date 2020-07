SBT acerta com o Flamengo e transmitirá final do Carioca

A final do Campeonato Carioca deve ter transmissão na TV aberta. Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal “R7”, o Flamengo chegou a um acordo com o SBT e a segunda partida da decisão contra o Fluminense, na próxima quarta-feira, com mando rubro-negro, será transmitida pelo canal.

“Esta tudo combinado e conversado, só falta mesmo assinar o contrato”, disse ao colunista uma fonte ligada à emissora de Sílvio Santos.

A ideia é que a geração da partida seja feita pela mesma empresa que tem produzido os jogos na Fla TV, compartilhando o mesmo sinal, mas com narrações diferentes. O SBT deseja que Téo José, da Fox Sports, narre a partida, caso seja liberado pelo Grupo Disney.

Para a primeira partida, no próximo domingo, de mando do Fluminense, a transmissão deve ser exclusiva na FluTV.

