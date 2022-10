Saúde será uma das maiores prioridades de George Lins na ALEAM

MANAUS — Eleito com 44.540 votos em 2 de outubro, dos quais 38.572 obtidos exclusivamente no interior, o novo deputado estadual George Lins (União Brasil) disse, em entrevista à rádio web Cavok, nesta quinta-feira (27), que a saúde será uma de suas principais bandeiras a partir de janeiro de 2023 na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

No bate-papo com os radialistas Renato Pitanga e Patrick Motta, George afirmou que a saúde merecerá sua atenção especial nos projetos de lei que deverá apresentar ao Parlamento Estadual no próximo ano. “Dentre outras demandas, o interior se ressente, por exemplo, da presença de oftalmologistas, o que será uma de minhas preocupações na Aleam”, destacou o parlamentar.

Outra bandeira de luta será a internet cuja deficiência, segundo ele, impede o desenvolvimento da telemedicina e da educação a distância nas regiões rurais do Estado. “O interior mal tem a tecnologia 4G, quanto mais a 5G, lá o You Tube é muito ruim de ser acessado”, frisou o novo parlamentar, que é médico urologista de carreira.

Com Bolsonaro e Wilson Lima

Interpelado sobre o atual segundo turno de eleições para a Presidência da República e para o Governo do Amazonas, George Lins declarou que apoia a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) e do governador Wilson Lima (União Brasil), nos quais votará no próximo domingo (30). “Apoio Bolsonaro com consciência e sem preconceitos, apoio pela defesa dos valores cristãos e da família e por ter dado andamento a programas importantes como o Bolsa Família, transformado em Auxílio Brasil, o Luz para Todos e o Minha Casa, Minha Vida, transformado em Casa Verde e Amarela”, enfatizou.

Presente na entrevista do filho, o deputado estadual Belarmino Lins (PP), que também faz campanha para Bolsonaro e Wilson, se disse otimista acerca das ações futuras de George no Poder Legislativo Estadual. “Acredito que ele se elegeu, sobretudo, por suas qualidades pessoais e profissionais. Se hoje se elegeu como ‘o filho do Belão’, amanhã eu espero ser apenas o pai do George, pois creio em sua capacidade de trabalho. Eu aconselho alta responsabilidade e muita humildade para alcançar grandes vitórias, ele será melhor do que o Belão foi”.

Aos 76 anos de idade e 32 de vida pública dedicada a Assembleia Legislativa, que presidiu em três biênios ao longo dos seus oito mandatos consecutivos de deputado estadual, Belarmino se aposentará no próximo mês de dezembro, dando lugar a George, que promete seguir à risca os passos do pai, honrando o seu legado com relação ao interior. “A população interiorana terá toda a minha atenção”, expressou ele, garantindo que seu espelho será sempre o exemplo do pai e do tio, deputado federal Átila Lins (PSD), dono de 12 mandatos legislativos, sendo 3 na Aleam e 9 no Congresso Nacional.