Saúde pública na Amazônia é tema evento com especialistas nacionais e internacionais

MANAUS — Mais de 40 especialistas nacionais e internacionais na área da saúde pública se reunirão para debater “Contribuições da pós-graduação na superação dos desafios em saúde pública na Amazônia”.

As discussões irão ocorrer no IV Encontro da Pós-graduação do ILMD Fiocruz Amazônia e no II Encontro dos Programas de Pós-graduação em Saúde Coletiva no Amazonas.

Os eventos são abertos ao público em geral e serão realizados de 12 a 16 de setembro, das 9h às 17h, de forma gratuita com transmissão pelo canal da Fiocruz Amazônia.

De acordo com a organização, o objetivo é discutir os avanços científicos e tecnológicos, propondo intervenções na saúde regional.

A programação que contempla palestras, rodas de conversas, mesas de debate, atividades culturais e a apresentação de 60 trabalhos científicos.

As inscrições gratuitas podem ser feitas no site da instituição. No mesmo endereço é possível acessar a programação completa.