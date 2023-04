Sargento é morto a tiros por capitão e soldado em batalhão da PM em São Paulo

Na tarde de quarta-feira (5), um conflito dentro do 46º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, localizado no bairro Jardim Santa Emília, na zona sul de São Paulo, resultou na morte de um sargento.

De acordo com informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o capitão Francisco Laroca, responsável pela Coordenadoria de Operações da PM do Estado, e o cabo Rizzo, que acompanhava o capitão, foram os responsáveis pelos disparos.

Segundo a versão apresentada pelo capitão, a vítima, identificada como Rulian Ricardo, apontou um revólver calibre 32 em sua direção após uma abordagem. Foi nesse momento que Laroca disparou três vezes contra o sargento e Rizzo, que estava ao seu lado, efetuou um quarto tiro. O sargento foi atingido no pescoço e na região do tórax e não resistiu aos ferimentos.

Motivação

De acordo com relatos, os policiais do batalhão estariam experimentando uma forma de punição disfarçada depois de terem causado acidentes envolvendo 12 viaturas no mês passado. Como forma de retaliação, o comando teria proibido a troca de escalas na tropa.

A Corregedoria da PM acompanha as apurações e ainda não há informações se os policiais foram presos.