Santuário São José Operário exigirá carteira de vacinação

O Santuário São José Operário (SSJO), em conformidade ao Decreto do Governo do Estado do Amazonas, que limita a presença do público máximo em eventos em até 200 pessoas, informa que a participação de modo presencial, na Novena de São José, deste mês, 19/01, ocorrerá somente mediante inscrição e apresentação da carteira de vacinação com, no mínimo, duas doses ou dose única. As inscrições iniciaram nesta quarta-feira, 12/01, e seguem até a próxima terça-feira, dia 18/01.

Todas as cinco tradicionais celebrações, 6h, 9h, 12h, 16h e 19h, ocorrerão somente dentro do Santuário, localizado no bairro Praça 14 de Janeiro, zona sul. Esta iniciativa visa proteger a saúde dos fiéis, em decorrência ao cenário da Pandemia em Manaus. Em cada horário, serão disponibilizadas apenas 200 vagas.

O Pároco-reitor do Santuário, Pe. Daniel Cunha, explicou que um dos motivos para aderir a esta iniciativa se baseia na significativa quantidade de devotos de todas as zonas de Manaus, que visitam a Igreja neste dia.

“Em decisão com a comissão da Novena de nosso Santuário, iremos seguir a nota oficial do Governo que estipulou um público máximo de 200 pessoas por evento. Sabendo que temos uma boa participação de fiéis em todas as cinco novenas (6h, 9h, 12h, 16h e 19h), neste mês todas serão na área interna da Igreja, somente dentro deste público estimado, por isso a necessidade de inscrição e da atenção por parte de nossos fiéis quanto essa restrição em vista das normativas estabelecidas.”, destacou.

Na tradição católica, São José é o santo da prudência e escuta, por isso o Pe. Daniel Cunha também salientou aos devotos que o momento exige cautela.

“Esperamos assim que passar esse número alto de casos de Covid-19, que vive Manaus, e liberados pelos Órgãos de nosso Governo, poder celebrar com participação maior as novenas mensais em honra do glorioso São José, enquanto isso não ocorre, pedimos paciência e cuidado.”, enfatizou.

Para realizar a sua inscrição, de modo exclusivamente online, nos respectivos horários acesse os links:

6h – Inscrições encerradas para este horário.

16h – Inscrições encerradas para este horário.

19h – Inscrições encerradas para este horário.

Cuidados

O Santuário recomenda aos devotos que são do grupo de risco que acompanhem as celebrações por meio das redes sociais do Santuário, Rádio Rio Mar e Tv Encontro das Águas, bem como reitera que seguirá todas os protocolos de biossegurança, como exigência do uso de máscaras, uso de álcool em gel e distanciamento social.

A circulação dos fiéis dentro do Santuário também será controlada. Ao término de cada celebração, a Igreja passará por limpezas para acolher com maior segurança os devotos que participarão da próxima novena.

*Com informações da assessoria