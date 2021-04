Santos garante vaga na fase de grupos da Libertadores da América

Brasília – O Santos se classificou para a fase de grupos da Copa Libertadores após empatar em 2 a 2 com o San Lorenzo (Argentina), nesta terça-feira (13) em partida realizada no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O Peixe chegou à partida de volta da terceira fase preliminar da competição em situação muito confortável, após vencer na Argentina, na última terça (6), por 3 a 1.

Com a classificação alcançada nesta noite, o Santos entra no Grupo C da competição continental, ao lado do Boca Juniors (Argentina), do Barcelona de Guayaquil (Equador) e do The Strongest (Bolívia).

Mesmo com a vantagem obtida na partida de ida, o Peixe não permitiu que o San Lorenzo ficasse confortável no gramado do Mané Garrincha. A equipe da Vila Belmiro partiu para o ataque e criou boas chances nos primeiros minutos com Madson e depois com Marinho, em cobrança de escanteio na qual a bola quase entrou direto no gol.

De tanto tentar, o Santos conseguiu abrir o placar aos 21 minutos. Felipe Jonatan lançou em profundidade Marcos Leonardo, que avançou com liberdade e, quase da linha de fundo, bateu muito forte para vencer o goleiro Devecchi. Um golaço.

As equipes permaneceram em busca do gol, mas o placar permaneceu inalterado até o intervalo. Logo no início da etapa final o San Lorenzo levou outro golpe, quando Rojas acabou expulso após cometer falta em Marinho, que puxava contra-ataque.

Com um homem a mais, o Peixe não demorou a ampliar a vantagem. Aos 11 minutos o venezuelano Soteldo puxou contra-ataque e tocou para o lateral Pará, que bateu colocado para marcar o segundo. Porém, os argentinos não desistiram, e conseguiram descontar dois minutos depois com gol de cabeça do atacante Di Santo.

O San Lorenzo continuou buscando oportunidades. E aos 33 minutos conseguiu o empate quando o atacante paraguaio Ángel Romero recebeu na intermediária e bateu colocado de fora da área. Apesar de oportunidades de lado a lado, o placar permaneceu inalterado até o final, e o Peixe garantiu a classificação com o empate de 2 a 2.

