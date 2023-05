Santiago Peña vence eleições presidenciais no Paraguai

Santiago Peña, candidato do Partido Colorado, venceu as eleições presidenciais no Paraguai com 42,8% dos votos, uma vantagem de quase 16 pontos percentuais sobre o segundo colocado, Efraín Alegre, do Partido Liberal. Com mais de 99% das urnas apuradas, o Tribunal Superior de Justiça Eleitoral declarou Peña como presidente eleito. Ele assumirá um mandato de cinco anos em agosto deste ano.

Apesar do apoio do atual presidente Mario Abdo Benítez, Peña tem ligações mais próximas com o ex-presidente Horacio Cartes, pois foi ministro da Fazenda durante seu governo. A vitória de Peña também mantém a hegemonia do Partido Colorado no Paraguai, que começou em 1948 e raramente perdeu o poder desde então, tanto durante períodos democráticos quanto durante a ditadura liderada por Alfredo Stroessner.

Essa eleição representa uma continuação do domínio do Partido Colorado no cenário político paraguaio, enquanto o país se prepara para um novo período presidencial sob a liderança de Santiago Peña.