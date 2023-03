Santander inaugura agência em Partintins na próxima semana

PARINTINS — Depois de inaugurar três agências no Amazonas em 2022, o Santander Brasil mantém neste ano o ritmo de sua expansão no sentido do interior do estado. Na próxima terça-feira, dia 28, o Banco abre uma loja em Parintins, a 19ª em território amazonense, na Rua Rui Barbosa, S/N, no Centro. A nova agência vai funcionar das 9h às 17h.

“A chegada do Santander a Parintins reforça nosso olhar de multiplicar o atendimento aos amazonenses e oferecer à população do estado o que há de mais moderno em produtos e serviços financeiros. Já estamos observando resultados importantes da nossa presença em Humaitá, Tefé e Manacapuru, onde inauguramos lojas em 2022, e Parintins é apenas uma das várias novidades que estamos projetando para o Estado do Amazonas neste ano”, destaca Antônio Areias, superintendente executivo da Rede Norte Amazônica do Santander Brasil.

O reforço da presença física do Santander na Terra do Boi-Bumbá pode ser mais um alicerce à indústria do turismo local, impulsionada pelo tradicional Festival Folclórico de Parintins, que ocorre anualmente em junho e atrai milhares de turistas. Mas esse movimento de interessados em conhecer as riquezas culturais e naturais da região, como o Lago do Aninga e a Serra de Parintins, com suas descobertas arqueológicas, ocorre também nos demais meses do ano, com a chegada de visitantes em cruzeiros internacionais.

O desenvolvimento dessa vocação turística, acelerada nas últimas décadas, reforçou a importância do comércio local, como supermercados e lojas atacadistas, e do setor de serviços em geral. A agropecuária também detém uma fatia relevante do PIB da cidade, puxada, sobretudo, pela pecuária bovina e bubalina, e com a presença também de produções de legumes, frutas e hortaliças na agricultura familiar, além da atividade da pesca, de onde vem dois peixes que compõem pratos tradicionais da região, o Bodó no tucupi e o Jaraqui frito.

A nova loja do Santander em Parintins será mais um instrumento para incentivar essas cadeias produtivas regionais. A população local e das cidades que orbitam a Terra do Boi-Bumbá poderá aproveitar da oferta de produtos e serviços que vai das mais simples, como abertura de conta, pagamentos, saques e depósitos, até os mais estruturados, a exemplos de operações de créditos e investimentos para pessoas físicas e jurídicas, sejam empresas de pequeno a médio porte. O Banco também é parceiro do agronegócio e tem linhas que apoiam o produtor rural, na PF e PJ, no desenvolvimento e crescimento dos negócios.

“Hoje, quem procura o Banco encontra soluções inovadoras, dentre elas nossa máquina de cartões Getnet, permitindo pessoas físicas e jurídicas a alavancarem vendas tanto no canal físico como no digital. Estamos ofertando também para ambos os casos o nosso CDC Solar, que é uma excelente oportunidade para se adotar energia limpa em sua residência ou negócio e ter, em poucos anos, sua conta de luz quase zerada”, diz Areias.