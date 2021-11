Santa Etelvina e Viver Melhor recebem equipes da Águas de Manaus

O programa Vem Com a Gente, da Águas de Manaus, avança com serviços de melhorias na zona Norte da cidade. Desta vez, os mais de 60 mil moradores do bairro Santa Etelvina e conjuntos Viver Melhor III e IV receberão as visitas das equipes da concessionária para verificação de irregularidades, substituição e instalação de hidrômetros, novas ligações, extensões de redes de água tratada, troca de titularidade e muito mais.

O programa, que já passou por 50 bairros de Manaus, também monta pontos de atendimento itinerante bem pertinho da população, para receber as demandas que surgirem dos clientes. Neles, são possíveis realizar serviços como negociação de débitos em condições flexíveis, mudança de titularidade, religação de água, cadastro na Tarifa Manauara, benefício que concede 50% de descontos nas contas de água, dentre outros.

Os Pontos de Atendimento funcionam de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, nos seguintes endereços:

No Conjunto Viver Melhor III – Rua Janira, s/nº – bairro Montes das Oliveiras;

– Rua Janira, s/nº – bairro Montes das Oliveiras; No Conjunto Viver Melhor IV – Rua 1, bloco 1 – bairro Colônia Terra Nova; e,

– Rua 1, bloco 1 – bairro Colônia Terra Nova; e, Na Escola Estadual Arthur Virgílio Filho (Estacionamento) – Rua: Nossa Senhora de Fatima, 69, bairro Santa Etelvina, que tem a disponibilização do serviço Pague Fácil, onde é possível pagar sua fatura de água utilizando o cartão de débito, crédito ou dinheiro.

Com as regularizações e melhorias no fornecimento de água tratada, mais de 15 mil famílias do Santa Etelvina, Viver Melhor III e Viver Melhor IV serão beneficiadas. Para o coordenador do programa Waldiney Lima, o legado que o Vem Com a Gente está deixando para a cidade, vai além de estrutura física, é de dignidade e qualidade de vida.

“Quando entramos com nossas equipes nos bairros, estendemos nossas redes de água tratada até a porta do morador. Não importa se é beco, palafita ou rip-rap, nós chegamos. E não é só uma rede, é dignidade com um comprovante de residência, é saúde, com a água tratada e é dignidade para nossa população. Isso é estar perto para ouvir e solucionar as demandas da nossa gente”, disse.

Em toda a cidade

O programa Vem Com a Gente chega ao 51º bairro e já foram visitados mais de 410 mil imóveis, beneficiando 1,6 milhão de pessoas na cidade. Até o fim de 2022, o programa deve concluir as visitas em todos os bairros da capital amazonense.

Ao chegar no bairro, as equipes do VCG vão de rua em rua para identificar e executar que serviços de melhorias podem ser feitos. No caso das vistorias, é necessário realizar intervenções nas calçadas das residências. A empresa, porém, recupera as escavações e realiza a recomposição da calçada em um prazo médio de 48h, inclusive, recolocando as cerâmicas quando houver necessidade.

Além das melhorias, o programa “Vem Com a Gente” leva dignidade para a população da cidade. Entre elas está o serviço de extensão de rede, que garante água tratada em áreas de palafitas e becos que antes não contavam o abastecimento regular. Nestas regiões de vulnerabilidade, mais de 121 mil pessoas já foram beneficiadas e mais de 114 quilômetros de novas redes implantadas.

*Com informações da assessoria

