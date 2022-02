Sammy anuncia término de casamento com Pyong Lee: “Fim de um ciclo”

A influenciadora digital Sammy anunciou que o casamento com Pyong Lee chegou ao fim pela segunda vez em sete meses. Ela compartilhou um texto para comunicar a decisão aos fãs.

“Em respeito às pessoas que nos acompanham e têm carinho pela nossa família, vim anunciar o fim de um ciclo na minha vida. Eu e o Pyong amadurecemos muito nesse tempo. Foi importante para a minha evolução”, disse em publicação nos Stories do Instagram.

“Nossos caminhos nos levaram para direções diferentes, mas você sempre estará em nossos corações”, pontuou Sammy ao destacar a relação do ex-companheiro com o filho Jake, que completou 2 anos em 16 de fevereiro.

Pyong também comentou sobre a decisão do ex-casal. “Vivemos momentos maravilhosos nos últimos anos, e meu amor por ela será eterno. Continuará sendo a rainha da minha vida e a melhor mãe do universo”, afirmou.

Sem power Couple

E estava quase certo que o casal iria participar da próxima edição do Power Couple, da Record. Segundo a coluna Fefito, do portal UOL, a emissora, no entanto, já tinha encontrado muita resistência deles para fechar o contrato.

Idas e voltas

Em julho de 2021, os dois haviam terminado o casamento, após a RecordTV divulgar uma chamada do programa Ilha da Record, onde o hipnólogo aparece deitado na cama cmo Antonela Avellaneda trocando carícias.

Em outubro, eles se reconciliaram, três meses depois de Pyong participar do reality.

As informações são do Metrópoles.