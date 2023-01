Saiba quais governadores confirmaram presença na reunião com Lula

BRASÍLIA — O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai se reunir com os governadores para discutir as principais pautas de cada estado. O encontro ocorrerá na sexta-feira (27) no Palácio do Planalto em Brasília.

O governo federal convidou os 27 governadores, no entanto, até o momento, oito chefes estaduais ainda não confirmaram publicamente presença na reunião. A expectativa é que todos os estados tenham um representante, seja o governador ou vice.

Alguns bolsonaristas já declararam que estarão no encontro com Lula. Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Romeu Zema (Novo) querem levar demandas de infraestrutura dos seus estados para o petista.

Os mandatários dos estados do Nordeste se reuniram semana passada para apresentar demandas de forma conjunta. O principal objetivo dos governantes nordestinos é conversar sobre projetos para combater à fome na região.

Em 9 de janeiro, Lula se encontrou com os governadores, mas em caráter de emergência. Todos debateram a invasão dos bolsonaristas nos prédios dos três poderes e defenderam a democracia do país.

A reunião foi uma das promessas feitas por Lula durante as eleições de 2022. Ele criticou a relação do ex-presidente Jair Bolsonaro com os governadores e garantiu que teria um comportamento republicano com os chefes estaduais.

Nos debates e comícios, o petista destacou que faria uma reunião com todos os governadores para saber quais obras estavam paradas e precisavam ser retomadas. Esse deve ser o principal tema discutido no encontro.

Confira quem já confirmou presença na reunião:

· Eduardo Leite (Rio Grande do Sul)

· Jorginho Mello (Santa Catarina)

· Tarcísio de Freitas (São Paulo)

· Romeu Zema (Minas Gerais)

· Cláudio Castro (Rio de Janeiro)

· Gladson Cameli (Acre)

· Mauro Mendes (Mato Grosso)

· Eduardo Riedel (Mato Grosso do Sul)

· Ronaldo Caiado (Goiás)

· Jerônimo Rodrigues (Bahia)

· Raquel Lyra (Pernambuco)

· Elmano Freitas (Ceará)

· Rafael Fonteles (Piauí)

· Paulo Dantas (Alagoas)

· Carlos Brandão (Maranhão)

· Fábio Mitidieri (Sergipe)

· Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte)

· João Azevêdo (Paraíba)

· Helder Barbalho (Pará)

· Wanderlei Barbosa (Tocantins)

· Antonio Denarium (Roraima)

· Wilson Lima (Amazonas)

· Celina Leão (Brasília)

Quem ainda não confirmou

· Marcos Rocha (Rondônia)

· Clécio Luís (Amapá)

· Renato Casagrande (Espírito Santo)

· Ratinho Jr. (Paraná)