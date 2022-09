Saiba quais bairros de Manaus ficam sem energia neste final de semana

A Amazonas Energia divulgou as listas com os bairros onde o fornecimento de energia elétrica será interrompido neste fim de semana, em Manaus.

A suspensão temporária atingirá bairros de todas as zonas da cidade.

Segundo a Amazonas Energia, diariamente é seguido um cronograma para a execução de “obras de adequações, ampliações e manutenções, promovendo ações que visam eliminar desligamentos inesperados do sistema elétrico”.

As listas com os locais afetados podem ser conferidas no site da concessionária do serviço.

Ainda conforme a empresa, semanalmente são feitos “desligamentos programados no fornecimento de energia elétrica em pequenos pontos do nosso Estado, sempre seguindo a legislação em vigência”.

Conforme determina a regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o aviso das interrupções programadas deve ser publicado com 72 horas de antecedência.

A Amazonas Energia informa ainda que caso o cliente tenha interesse em saber se terá interrupção na rua/bairro onde mora, basta acessar o site da companhia.

17/09/2022 – sábado

Manutenção programada:

NOVO ALEIXO – Rua 52, Amazonino Mendes, das 7h às 16h.

COMPENSA – Rua Nestor Vitor, das 8h30 às 15h.

ADRIANÓPOLIS – Avenida Mário Ypiranga (entre as ruas São Luiz e Teresinha), das 8h30 às 16h.

DISTRITO INDUSTRIAL 2 – Avenida Autaz Mirim, esquina com Avenida dos Oitis, das 8h às 14h.

SÃO GERALDO – Avenida Djalma Batista, após esquina com a Rua Pará, das 9h às 15h.

TARUMÖ Estrada do Cetur (acesso pela Avenida do Turismo), das 9h às 15h.

Expansão e melhoria de rede:

PLANALTO – Avenida Desembargador João Machado com Rua Dr. Orlando Falcone e adjacências, das 7h30 às 16h.

PLANALTO – Avenida Tókio com Avenida Londres – conjunto Campos Elíseos e adjacências, das 7h30 às 16h.

PLANALTO – Avenida Tókio com Rua Vaticano – conjunto Campos Elíseos e adjacências, das 7h30 às 16h.

PLANALTO – Avenida Tókio com Rua Luxemburgo – conjunto Campos Elíseos e adjacências, das 7h30 às 16h.

18/09/2022 – Domingo

Manutenção programada:

RURAL – Ramal do Caniço, acesso pelo Ramal do Pau-Rosa, após a ponte, das 7h30 às 16h.

RURAL – Associação Rural do Igarapé da Esperança (ARIE) acesso pelo Ramal Boa Esperança Km 26, das 7h30 às 16h.

RURAL – Ramal do Cuxiu, acesso pelo Ramal dos Padres, das 13h às 16h.

NOVA CIDADE – Avenida 7 de Maio, próximo à bola do João Paulo, das 7h30 às 15h.

DISTRITO INDUSTRIAL – Avenida Buriti, próximo à Rua Abiurana, das 13h às 16h.

DISTRITO INDUSTRIAL – Rua Principal do Residencial Eliza Miranda, das 13h às 15h.

ADRIANÓPOLIS – Avenida Humberto Calderaro, após esquina com a Rua Belo Horizonte, das 9h às 14h.

REDENÇÃO – Rua Iguatu, acesso pela Rua B1, das 8h às 13h.

Expansão e melhoria de rede:

PLANALTO – Avenida Constantinopla e adjacências, das 7h30 às 16h.

PLANALTO – Rua Simplício Rezende e adjacências, das 7h30 às 16h.

PARQUE 10 DE NOVEMBRO – Avenida Maneca Marques e adjacências, das 7h30 às 16h.

De acordo com a Amazonas Energia, dependendo das condições climáticas, do andamento dos serviços, ou por outro motivo, o desligamento poderá ser cancelado ou ter o seu religamento antecipado.