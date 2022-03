Saiba o que simbolizam ‘Z’ e ‘V’ pintados nas aeronaves e blindados russos

O Ministério de Defesa da Rússia divulgou em suas redes sociais o significado das letras latinas “Z” e “V”, pintadas em blindados usados na invasão do território ucraniano.

“Z”, segundo a postagem é de que estão lutando “pela vitória” (За Победу). Já a letra “V” é associada a duas frases: “a missão será cumprida” (Задача будет Выполнена) e “força para a verdade” (Сила правде). A tradução é do intérprete de russo Edelcio Américo.

Nenhuma das duas letras utilizadas existe no alfabeto cirílico, sistema de escrita utilizado por alguns idiomas eslavos, como o russo e o ucraniano. Porém, Edelcio explica que na fonética russa, os símbolos “З” e “В” são pronunciados como as letras “Z” e “V”, respectivamente, no português, que também representam esses sons no Alfabeto Fonético Internacional.

🇫​​​​​🇴​​​​​🇳​​​​​🇹​​​​​🇪​​​​​ g1