Saiba o que os astro reservam para você neste sábado

Áries (21/03 – 20/04)

Programação divertida anunciam um sábado alegre e animado, na companhia dos filhos ou do par. Encare diferenças com humor e intensifique o amor com propostas instigantes e conversas inteligentes. Planos da vida íntima passarão por ajustes, com Mercúrio retrógrado. Exponha desejos e o que é importante para você nos relacionamentos. Novas amizades à vista!

Touro (21/04 – 20/05)

Família virá em primeiro lugar, neste sábado. Crie um ambiente carinhoso e aconchegante ao seu redor, dê nova versão a uma receita tradicional e curta cada detalhe de tudo que fizer hoje. As coisas simples da convivência terão mais graça. Imprima boas energias na casa. Arrume suas bagunças, cuide das plantas e escolha novas fotos para decorar seus espaços.

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Converse com irmãos, filhos e o par. Sábado gostoso para aproximar pessoas queridas com palavras carinhosas e motivadoras. Valerá também discutir notícias, esclarecer fatos e ficar por dentro dos acontecimentos de interesse público. Notícias de longe ligarão alertas e darão no que pensar. Cuidados de saúde continuarão como prioridade. Descubra prazeres diferentes.

Câncer (21/06 – 22/07)

Ótimo momento para aprofundar um vínculo especial e estabilizar a vida íntima. O sábado favorecerá o amor. Troque mensagens, compartilhe sonhos e invista no futuro. Acertos financeiros com a família e compras para a casa pesarão no bolso. Evite gastos desnecessários. Se o coração estiver livre, alguém chegará para ficar e produzir mudanças positivas em sua vida.

Leão (23/07 – 22/08)

Emoções estarão à flor da pele. O sábado revelará inquietudes. Dê atenção às necessidades pessoais e aos sonhos. Você poderá encontrar alternativas para tornar a vida mais gostosa e confortável. Pesquise opções, troque ideias com amigos, planeje mudanças na rotina ou na casa. Harmonia com a família e cotidiano agradável serão essenciais ao seu equilíbrio.

Virgem (23/08- 22/09)

As conversas de hoje ampliarão perspectivas. Vá mais fundo e fortaleça um vínculo especial. O sábado anuncia clima mágico no amor e emoções fortes. Espere por surpresas de longe e notícias comoventes. Finanças e trabalho permanecerão estáveis. Cuide melhor da vida pessoal e dos assuntos do coração. Valores afetivos contarão pontos nas decisões de investimentos.

Libra (23/09 – 22/10)

Detalhes farão toda diferença, com Mercúrio retrógrado. Estude propostas, pesquise informações e aumente sua segurança nas escolhas. Momento de conquistas importantes no trabalho e na área financeira. Fique de olho nas oportunidades. A sorte caminhará ao seu lado nesta fase. Amigos trarão novidades. Descubra novos focos de interesse. Viagem à vista!

Escorpião (23/10 – 21/11)

Hora de pensar no futuro, criar projetos e tornar a vida mais interessante. Visualize onde quer chegar. O plano de carreira poderá mudar. Sábado gostoso para cuidar da beleza, do corpo e do seu equilíbrio. Novos relacionamentos chegarão naturalmente, atraídos por seu magnetismo e encantos. Afaste pensamentos repetitivos com meditação e momentos de total relaxamento.

Sagitário (22/11 – 21/12)

Descubra paisagens encantadoras, relaxe e respire novos ares. O sábado será gostoso para atividades ao ar livre e contemplação da natureza. Quebre a rotina e diminua inquietudes com a prática de esporte e aventuras. Converse com amigos e ligue o radar nos negócios. Você encontrará oportunidades de bons investimentos. Desfaça mal-entendidos com uma amizade.

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Mude de ambiente, ingresse num novo grupo e amplie perspectivas para o futuro. O sábado trará encontros instigantes e sincronicidades. Deixe a conversa fluir e a vida andar. Você poderá se surpreender com novos relacionamentos e propostas interessantes. Inicie uma atividade diferente e abra novo caminho profissional. Repense investimentos. Sucesso pela frente!

Aquário (21/01 – 19/02)

Tome decisões com segurança. O sábado trará autoconfiança e cenário positivo para o futuro. Espere por bons resultados de provas, concurso ou apresentação pública. Ótimo momento também para conexões internacionais, viagem e ganho de prestígio. Proposta profissional sedutora dará no que pensar. Emoções fortes no amor.

Peixes (20/02 – 20/03)

O prazer estará na simplicidade. Programe um sábado gostoso com passeios ao ar livre, prática de esporte, ou um bate-e-volta num lugar bonito. O pensamento se voltará para questões existenciais e íntimas, com Mercúrio retrógrado. Conheça o poder da sua sensibilidade, canalize sua força espiritual para atrair coisas boas e elimine angústias. Novas amizades no radar!

Comentarios