Saiba o horário das missas de Natal nas igrejas católicas em Manaus

As igrejas católicas de Manaus divulgaram os horários que acontecerão as missas de Natal na capital. A data é uma das comemorações mais importantes do calendário cristão e celebra o nascimento de Jesus Cristo.

As celebrações vão acontecer em templos católicos e em diversos horários, de manhã, à tarde e à noite. Confira:

Catedral Metropolitana de Manaus Nossa Senhora da Conceição – Centro de Manaus

24 de dezembro, às 20h: véspera de natal

25 de dezembro, às 7h30, 10h e 18h: Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo

Igreja São Sebastião Manaus – Centro de Manaus

24 de dezembro, às 20h: véspera de natal

25 de dezembro, às 6h, 7h30, 9h, 12h, 16h, 18h e 20h: Natal

Santuário São João Batista – Centro de Manaus

24 de dezembro, às 19h: Santa Missa

Sagrado Coração de Jesus – Centro de Manaus

24 de dezembro, às 20h: Santa Missa

25 de dezembro, às 18h: Santa Missa de Natal